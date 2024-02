Rozhodčí pro derby? Za Roučka se budu modlit, já bych zavolal do Polska

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Liga jede jako blázen. Čupr s Tvrdíkem se ve Sportu pochválili, jak zvedaj českej fotbal, jak všechno šlape. A prej to bude ještě lepší. Uvidíme. Na podzim jsme byli z FORTUNA:LIGY taky nadšení, pak se odehrálo derby a rozčarování neznalo hranic. Snad si všichni aktéři uvědomí, že tudy cesta nevede. Lidi se chtěj bavit, prožívat pozitivní emoce, netouží po dalším trapném boji a pranicích. Proč o tom mluvím? Protože v tomto týdnu nás čekají dvě derby pražských „S“. Očekávám, že dojde k napravení podzimní blamáže.

Furt se píše, jak jsou Sparta se Slavií nejlepší. Jsou, bez diskuse. Misky vah se však trochu naklánějí na stranu Letenských, ale já bych byl pořád opatrnej. Až tyto dva zápasy dají odpověď na otázku, zda Slavia za Priskeho chlapci opravdu pajdá. Jsem na to šíleně zvědavej. Snad si hráči i realizační týmy v čele s hlavními trenéry uvědomí, že právě oni jsou hybateli českého fotbalu a zprostředkují nám evropskou podívanou. Ostatně oba celky jsou v osmifinále Evropské ligy, Spartě dodatečně gratuluju k velkolepému postupu přes Galatasaray. Nechci vidět hloučky u rozhodčího, ošklivé fauly, agresivitu za hranou. Sparta má víc hráčů, co neumějí udržet nervy na uzdě. Snad se to zase nevymkne kontrole.