Preciada je mi trochu líto. Chyba je i v realizáku. Trapný kolečko a Krejčí...

Tak jo, půjdu do toho zostra hned od začátku. Sparťan Angelo Preciado je téma, které hýbe fotbalovým světem. Musím říct, že se mi jeho vyloučení zdá nějaký uhozený. Vztekle máchl loktem po Sakalovi z Mladé Boleslavi, ohnal se po něm, jasně, ale já mám pocit, že v Anglii, která je pro nás vzorem, by se to nepískalo ani jako faul.

On se skutálel na zem, že má pomalu zlomenou nohu, a naši rozhodčí na to samozřejmě hned slyší. Kdyby nespadl, vůbec se o tom teď nebavíme. Moc se mi nelíbí, že v českém fotbale rozebíráme takové malichernosti, přitom další věci jako neodpískaná desítka nebo horší zákroky nám utíkají. Ale uvědomuju si, že je to můj názor proti všem. Asi mi budou všichni nadávat.

Jak se to rozmázlo, Preciado dostane strašně nasolíno. Přečetl jsem si názory řady internacionálů, že to byl strašně hloupý faul. Pomalu by ho prodávali pryč ze Sparty. Tomu se musím smát, protože takových hráčů v lize moc neběhá. Skoro je mi ho líto.

Samozřejmě se na to musím podívat i z druhé strany. Nesmím ho až tak bránit, udělal hloupost, i když se nestalo nic velkého. Horší je, že to bylo už nejmíň podruhé. Preciado je takový vzteklý ježeček, je to raketa.