O titulu je rozhodnuto, Trpišovský dělá stejnou chybu. Tvrdík? Smál jsem se

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V naší lize se pořád něco děje. Slavia zase ztratila, tentokrát doma s Olomoucí. Vlastní vinou se dostala do zapeklité situace. Sparta může do konce ligy klidně jednou prohrát a stejně získá titul. Je to o čtyři body, kvůli výhodnější pozici Letenských před nadstavbou de facto o pět. Já vím, v naší fotbalové kotlině je možné všechno, ale že by si nechala Sparta takový náskok utéct? Tomu nevěřím. Podle mě se v neděli rozhodlo o titulu.

Slávisti si určitě říkají, že je to jen sport a je to kulatý. To je hezký, ale tím to hasne. Sparta vidí titul, předkolo Ligy mistrů, spoustu peněz do klubové kasy. Fotbal je byznys, v kancelářích na Letné si to moc dobře uvědomují a takovou šanci prostě nemůžou pustit.

Před víkendem to bylo pořád 50:50, nyní je to 80:20. Slavia předvedla bezradný výkon už minule v Plzni. S Olomoucí to taky žádná hitparáda nebyla. Z její strany jde o hraní bez kumštu. Jen okolo šestnáctky, balon do brány dotlačí silou vůle, odrazem od kolen, od břicha, nemá to fortel, myšlenku.

