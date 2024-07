Z úvodu ligy jsem trochu zklamanej. Mám začít o Trpišovi pochybovat?

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme za sebou prvních osm zápasů rozesetých do tří dnů. Soutěž s novým názvem – Chance Liga – konečně odstartovala. Po úvodní várce utkání jsem trochu zklamanej. Že bych byl ze všech výkonů nadšenej, to se rozhodně říct nedá. Viděl jsem všechny zápasy velké trojky. Plzeň na Julisce dokonce naživo. Z velkých zvířat na mě udělala suverénně největší dojem. Sparta má hráče ještě na dovolené, což mi hlava moc nebere. S Pardubicemi hrála ve velmi kombinovaný sestavě, ale ona takové duely umí vyhrávat. Dvakrát si tím pomohla k titulu. Umění zvládat zápasy, kdy se jí nedaří, neztratila ani pod Larsem Friisem. Fotbal se mi ale vůbec nelíbil…

Slavia se předvedla ještě hůř. Na Slovácku jen remizovala, nevstřelila jedinou branku. Víte, co nechápu? Sešívky si pořídí hráče, kteří pak celý zápas prosedí na prdeli. Ano, mám na mysli Daniela Filu. Vždyť v přípravě vypadal dobře. Nejlepší střelec posledních dvou let Jurečka? Nehraje. Chorý? Jen na půl hodiny. Reprezentanti? Jdou na plac z lavičky.

Nerozumím tomu. Vždyť body v prvním kole jsou stejně důležitý jako ve třicátým. Hraje se kurnik o Ligu mistrů! Asi to na Slavii nevědí, jinak si to nedovedu vysvětlit. Jindra Trpišovský si pořád jede svojí cestou, ale bojím se, jelikož mu fandím, abych o něm nezačal pochybovat. Do sestavy se na Slovácku vůbec netrefil. Tady nešlo o pověstnou rotaci, nýbrž o přerotování.