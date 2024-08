Plzeň a titul? Klidně. Vašulín nahradí Chorého, mazaný Šádek si mne ruce

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Na jihu jsme měli nějaké fotbalové povinnosti, exhibice, podpisovačky a tak, proto jsem na vlastní oči viděl zápas Plzně v Českých Budějovicích. Franze Straky s nulou na bodovém účtě mi je docela líto. Nedávno jsem vám popisoval, jak jsem s ním mluvil. Teď jsme se potkali zase, bylo pár hodin do zápasu. Franta říkal, že s Viktorkou nechají na trávníku duši, že budou bojovat. To je u něj a jeho týmů normální, ale já čučel – oni se zvedli i fotbalově.

Koukám se na to z pohledu mojí Dukly. Vždyť Budějky jsou našim přímým konkurentem v boji o poslední místo a oni si vyskakují na Plzeň. Porážka 0:3 byla hrozně krutá, nezasloužená. První poločas měli vyhrát Jihočeši, hráli skutečně dobře. Po pauze Strakovci udělali nějaký chyby a už na to neměli, nicméně pětačtyřicet minut to bylo vážně moc fajn. Teď Budějky míří k nám na Julisku. Pane jo, mám trochu obavy.

Abych nezapomněl na Viktorku, taky hrála slušně. Proti nadšeně bojujícím domácím to zvládla s bravurou. Byl to prostě velmi dobrý ligový zápas, ve kterém nebylo znát, že hraje horký adept na sestup s jedním z favoritů soutěže. Heleďte, Viktoriáni mají vážně sílu, nabito ve všech řadách. V kádru je zastupitelnost. Jakmile hraje někdo jiný, není to poznat. Kvalita je i na střídačce, Koubek je šibal, co prahne po nějaký bombě. A mistrovská trofej by takovou pecka byla. Proč by ne?! Plzeň zase může překvapit, podmínky pro to má vytvořený.