Hlavní je sudí na trávníku, ne u videa. Sparta? Zvláštní, nejlepší hráč nehraje

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Považuju za důležité, co mi v posledních dnech leží na srdci. Koukám se hodně na rozhodčí, fakt mě jejich výkony zajímají. A furt si teda myslím, že to není vůbec ono. Jsou bez sebevědomí, nechovají se jako páni na hřišti. Potom podléhají VAR, kde sedí ambiciózní pytlíci a všechno jim nakážou. Ať si krucipísek uvědomí, že hlavní je sudí na trávníku, ne u videa. To je tak těžké? Někteří z nich jsou možná rádi, že se schovají za verdikt jiných.

Co se stalo Liberci, je strašná chyba. Brankář Koubek dostal červenou, která ani nebyla. Vždyť tohle je normální souboj. No, to mi vadí, co se teď píská a nastoluje se za trendy. Hráč jen upadne a hned se jim volají doktoři, hra se kouskuje. Sakra, jsou to chlapi, hrají fotbal pro dospělé.

Byl jsem teď u holiče a říká mi: Víte, pane Vízku, já na fotbal nejdu. Nechci vidět simulanty… No, mně to taky vadí. Ještě v době, kdy se miliardáři zajímají o kluby, fanoušci chodí na stadiony. To je všechno super, fotbal jde nahoru. Ale ne rozhodčí, plácají se v tom. To je ohromná škoda.

Mně se to samozřejmě snadno říká, není to nic jednoduchého. Já vím. Jen ať si všichni sednou a řeknou si, že takhle teda ne. Nechte je sakra hrát, nepískejte každou kravinu.