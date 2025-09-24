Třetí protest za devět kol? Plzeň je fňukna... a Preciado vozembouch! Simulování už je moc
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme za sebou první vzájemný zápas velké trojky, na Letné se představila Plzeň. Záměrně říkám „trojky“, protože Baník se nám z původní čtyřky sesunul někam hluboko do podpalubí. Já tato utkání beru jako souboje o titul, byť šlo teprve o deváté kolo Chance Ligy. Sparta byla lepší, to je celkem jasný. Dost mě zarazila hra Viktorky. Já ji mám rád, od Vrbovy éry jsem její fanoušek, ale tentokrát se mi po dlouhé době vážně nelíbila.
Byla podělaná, bez odvahy, vážně mě nepříjemně zaskočila. Přitom Míra Koubek nemá v kádru žádný vyjukaný zajíce, na který by stačilo jen zadupat. Ne, zápas byl ze strany Plzně prostě špatný. Ani nevím, že byl na hřišti Durosinmi, o spoustě dalších hráčů to platí taky. Kromě Matěje Vydry, to je pro mě velkej frajer. Celkově tohle nebyla Plzeň, na kterou jsem zvyklej. Spartě šlágr ulehčila.
Na druhou stranu, Priskeho boys hrají doma fakt dobře. Narvaný stadion dává jedenácti klukům dole hromadu energie, čímž dokáže ovlivnit zápas, zblbnout i rozhodčí. Ale tak to je. Na Slavii to maj podobný. Když se tam fanoušci rozjedou, hráčům hostí, a sudím jakbysmet, není na ploše dobře. Sparta hrála dobře i bez Kuchty. Pro mě to překvapení není, ale někteří fans si chovatele slepic neumí na lavici představit. Tak aspoň vidí, že to jde. Sparta má v útoku lepší hráče, kvalitnější varianty, speciálně Rrahmaniho.
Plzeň přitom vedla z ničeho 1:0. Vydra si naběhl do vápna a zkušeně poslal mičudu k tyči. Hned jsem se podíval na aktuální kurz, měl jsem chuť vsadit otočku, ale nakonec jsem to neudělal. Měl jsem, a ještě k tomu za velký prachy… Plzeň se totiž rozhodla zápas ubránit, a to proti Priskeho Spartě nejde. Její ofenzivní hráči, celá formace, má vážně dobrou formu. Šance si umí vytvořit, ale také proměnit. Už se těším na derby. Přijde za necelých čtrnáct dní. Půjde o nejlepší zápas podzimu.
A teď k tomu nejdůležitějšímu: