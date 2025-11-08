Hyský vs. Trpišovský: Nová rivalita. Kouč Plzně už nechce být brán jen jako náhradník
Býval sešívaným princem, dokonce měl na to glejt. Měl být náhradou za Jindřicha Trpišovského, kdyby se něco pokazilo. Během pár dní však Martin Hyský spálil ujednání se Slavií a stal se koučem fotbalistů Plzně, velkého rivala ze západu. Trenérský přestup sezony jen zvýšil napětí mezi uznávanými kapacitami v oboru. V neděli se oba potkají v extrémně sledované bitvě, na ligovém pódiu teprve počtvrté. Ve vzájemných partiích zatím brutálně dominuje JT. „Nehraje to roli,“ říká David Kobylík, expert deníku Sport.
V neděli večer, přesně v 18.30, se do sebe pustí Plzeň se Slavií. V aréně na západě Čech půjde o hodně. Přímo o titul. Viktoria ztrácí pět bodů na oba lídry z Prahy, k zachování naděje na první místo potřebuje zabrat. V ideálním světě sešívanou partu vynést ze svého domova v zubech.
Očekává se, že ligová klasika bude mít grády. Také kvůli tomu, že půjde o střet dvou vysoce ambiciózních trenérů – domácího Martina Hyského a hosta Jindřicha Trpišovského. Tihle dva chlápci se zrovna nemusejí. Jak nazvat jejich vztah? Správné slovní spojení je – klíčící rivalita. Možná i nevraživost.
„Nemají se rádi,“ shodují se insideři z fotbalového zákulisí.