Koubek k nároďáku? Jako v Kocourkově. Dukláci jsou naštvaní na majitele, dotklo se to i mě
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Tak, a máme v lize dvě defenestrace. Obě jsou očekávatelný, přitom je každá úplně jiná. Jeden z trenérů-nešťastníků byl odejit z velkého klubu po předchozích výrazných úspěších. Ten druhý končí v menším klubu, který byl od začátku sezony pasován mezi nejžhavější adepty sestupu. Takovej je život, první smlouvy se roztrhaly po desátém kole.
Vy moc dobře víte, že o bardovi Miroslavu Koubkovi jsem často psal v pozitivním duchu. Konec v Plzni mu nepřeju, mám ho rád. Musím ale na rovinu říct, že něco na jeho vyhazovu je. Není to překvapení. Plzeň se dostala do fáze vyčichlosti, potřebuje nové myšlenky, promazat olejem, jednoduše mužstvo musí dostat nový impuls. V uplynulým týdnu odehrála dva nešťastný zápasy. V Budapešti inkasovala v poslední minutě, pak přišla domácí porážka se Zlínem.
Postupem času se začíná projevovat odchod Kalvacha se Šulcem. Když se podívám na Červa, není to ono. Hrával s nimi, do balíčku ve středu pole dodal poctivost a bojovnost, ale na víc to není. Vedle sebe ztratil kluky, kterým pomáhal urputností, divokostí, v těchto aspektech byl jeho přínos. Teď by měl hrát fotbal, ale nehraje ho. Opustili ho fotbalisté s velkým F, on jim na hřišti jen dělal doprovod. Tak to prostě je. Absence lídrů je důvod, proč Plzeň ztratila výsledkovou rovnováhu. To není vyloženě o trenérovi. Ani náhodou.