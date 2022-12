Jak vypadá dřina tenistů? Vyčistit hlavu, pak dril. Serena si jela svoje

Venku je zima, blíží se Vánoce, takže tentokrát ve svém sloupku Lucie Šafářová rozebere, co tenisté dělají právě v téhle přestávce, kdy tenis na chvíli usne… S nadsázkou říkám, že když přijde dovolená, je to pro nás nejlepší část sezony, tvrdí.

Každý má rád, když je na chvíli volno. Protože tenisový rok je hrozně moc dlouhý. Jedeme od konce prosince, kdy startují přípravné turnaje, až někdy do konce října. Někteří až do začátku listopadu. Rok je opravdu hodně vyčerpávající.

Přes sezonu není moc času si odpočinout, emočně i fyzicky je to velká dřina. Neustálé cestování, změny prostředí, do toho výhry, porážky. Není prostor si oddychnout, relaxovat, člověk jede pořád naplno. Takže jakmile se ten kolotoč na chvíli zastaví, je to velký oddych.

Tenisté odjíždějí hlavně za teplem, protože v Evropě už je zima. Co jsem teď koukala, jsou hodně populární Maledivy. Viděla jsem, že je tam hodně holek.

A jak jsem volno trávila já? Taky jsem vyrazila za teplem. Někde u moře si úplně vyčistit hlavu, aby člověk zapomněl, že jinak musí celý rok makat. Koupe se, regeneruje. Jde o to na týden úplně vypustit tenis z hlavy. Zapomenout na něj. Já jsem tedy dost akční člověk, takže nevydržím moc v klidu, ale během toho týdne jsem se snažila vyloženě odpočívat. Maximálně jsem se šla lehce vyklusat.

Potom začíná těžká část, kdy se nabírá kondice. Je to hrubá fáze, při níž se buduje fyzický fond. Je to klíčové. Protože sezona