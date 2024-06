Šafářová o Plekancovi: Zaslouží si zlato, dává tomu vše. I já jsem skákala

Celé Česko žilo hokejem, takže i já se k šampionátu vrátím. Pro mě to bylo speciální tím, že manžel Tomáš (Plekanec) byl součástí trenérského týmu a konečně se taky dočkal zaslouženého zlata! Moc jsem mu to přála. A musím smeknout před fanoušky. Jsou prostě nejlepší na světě.

Mistrovství mě pohltilo. Nádhera, jak to kluci zvládli! Kromě tří dnů, kdy jsem byla s televizní stanicí Canal + na tenisovém turnaji v Římě, jsem nevynechala žádný zápas. Na semifinále jsme vytáhli i naší čtyřletou Leontýnku, která si to taky moc užila.

Atmosféra, kterou vytvořili čeští příznivci, je nepřekonatelná. Každý, kdo přišel do haly, z toho musel mít husí kůži. Byl to obrovský zážitek, všechny to strhlo. I mě. Neříkám, že jsem byla ta nejhlasitější v hledišti, ale když ostatní skákali, taky jsem se přidala.

Leontýnce jsme koupili šálu, tričko. Byla zrovna na zápase proti Švédům, který byl naprosto úžasný. Pořídili jsme jí i trubku, což byl ale dárek za trest, protože ještě teď neustále troubí i doma! Moc se mi líbilo, že v aréně byla spousta lidí v dresech, což mě opravdu příjemně překvapilo. Nádhera, když hala byla celá v národních barvách.

My tenistky si domácí prostředí můžeme užít maximálně při Fed Cupu, i když nový formát už ani tohle neumožňuje. Jsem ráda, že jsem ještě zažila dřívější éru a tuhle týmovou soutěž jsem dvakrát vyhrála právě v Praze. S Tomem jsme si dělali srandu, že v O2 areně nám sporty prostě jdou!

Je skvělé, že byly vyprodané nejenom české zápasy. I na základě toho, co jsem zažila s tenisem, musím říct, že čeští