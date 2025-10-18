Asie, únava, omluvenky. Za náročný konec sezony mohou i tenisáky, v čem je problém?
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Blíží se konec tenisové sezony, který se nese ve znamení asijské šňůry. Kupí se únava a přibývají zranění. Právě jim bych se ráda věnovala. Proč tomu tak je? Jednou z příčin může být i horší kvalita míčů.
Sezona je hrozně dlouhá. Sama si pamatuju, že když nastávala její poslední část v Asii, každý už byl jednou nohou na dovolené. Když skončí US Open, poslední grandslam v New Yorku, všichni už toho mají plné zuby a je hrozně náročný se namotivovat na další turnaje.
Proto se kupí omluvenky a odhlášky. Hlavně hráčky si hodně stěžují na náročný program, mezi nimi především Iga (Šwiateková). Právě ona namítá, že je toho hrozně moc a nedá se to zvládnout. Naproti tomu jí nejlepší Číňanka Čeng Čchin-wen odpověděla, že je s tím v pohodě a přežijou jenom ty nejsilnější… Ženy dlouho bojovaly o to, aby měly větší peníze a víc větších turnajů. Teď to mají, ale vlastně zjišťují, že už je toho možná až moc. Dá se říct, že je to trochu začarovaný kruh.
A zvlášť na konci sezony se to projevuje. Holky jsou přetížené, únava se násobí, s tím přicházejí