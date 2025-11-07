Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Slavia v Plzni s Chytilem na hrotu, Haraslín zpět v základu

Jak budou o víkendu v lize vypadat sestavy?
Jak budou o víkendu v lize vypadat sestavy?Zdroj: koláž iSport.cz
Tomáš Vlček slaví gól se spoluhráči
Brian Priske po porážce v Karviné
Dominik Holec boxuje míč před Tomášem Chorým
Lukáš Provod stíhá Ondřeje Kričfalušiho
Lukáš Haraslín naskočil po zranění ve druhém poločase
Karvinská radost po trefě Aboubacara Traoreho proti Spartě
Youssoupha Sanyang utíká Ondřeji Krišfalušimu z Baníku
11
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Je tu poslední víkend před další reprezentační přestávkou, Chance Ligu čeká už 15. kolo. Hlavní hit programu přijde v neděli, kdy Plzeň doma přivítá Slavii. Hosté se zřejmě budou muset obejít bez Tomáše Chorého, otazníky jsou vzhledem k nabitému programu i v sestavě Viktorie. A co úvodní jedenáctky dalších týmů? Projděte si v tradičním článku všechny pravděpodobné sestavy, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu.

I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 15. kolo je v sobotu ve 13:00.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Dukla v posledních třech kolech neprohrála (1 výhra, 2 remízy), jde o nejlepší sérii od začátku sezony. Méně výher v téhle fázi měla v ročníku 1993/94, kdy skončila poslední.
  • Mladá Boleslav inkasovala už 35 gólů, nejvíc ze všech týmů v top 10 evropských ligách. Horší rozdíl skóre než minus 15 ještě v historii klubu nikdy neměla.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Nikdo ze Slovácka se střelecky neprosadil už 498 ligových minut, naposledy Marinelli proti Pardubicím. Za posledních pět utkání slavili pouze jeden vlastní gól karvinského Krčíka.
  • Co do přesnosti střelby se potkají dva nejvzdálenější týmy v lize. Hradec trefuje na 56,4 %, Slovácko je naopak s číslem 30,4 % nejhorší napříč top 10 evropskými soutěžemi.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Zlín neprohrál už pět ligových zápasů po sobě (2 výhry, 3 remízy) a v rámci jedné sezony takhle dlouhou sérii Ševci nezažil od roku 2016.
  • Klokani po dobrém startu do ročníku zažívají útlum. Ve všech soutěžích čekají na výhru už sedm utkání (4 remízy, 3 prohry). Ani jednou přitom neprohráli víc než o gól.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Baník od nástupu trenéra Tomáše Galáska prohrál tři ligová kola po sobě a nedal v nich ani gól. Tak chudou bilanci nezažil od roku 2018.
  • Jablonec se pyšní nejvyšší úspěšností vyhranných soubojů v Chance Lize (52,6 %). Na opačné straně tabulky je v tomto ohledu nejhorší Baník (47,2 %).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Slovanu se v domácím prostředí nedaří a na Stadionu U Nisy neslavil už v pěti zápasech po sobě (3 remízy, 2 prohry). Takhle špatnou šňůru zažívá poprvé od března 2023.
  • Karviná prožívá nejlepší start do ligy v historii. Po 14 kolech má rekordních 22 bodů a sedm výher. Od nástupu kouče Jarolíma navíc žádný tým nezaznamenal tolik gólů (7).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Sigma nepoznala chuť porážky už šest kol (2 výhry, 4 remízy), což je nejlepší klubová série od jara 2023, kdy pod Václavem Jílkem nepadla dokonce desetkrát po sobě.
  • Pardubice jsou poprvé v sezoně čtyři zápasy bez prohry (2 výhry, 2 remízy), ale venku se jim nedaří. Na cestách zatím posbíraly jen 3 body, nejméně ze všech ligových celků.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Sparta udržela ve 14 kolech Chance Ligy jen 4 čistá konta a z toho pouze jednou vynulovala soupeře doma. To bylo navíc proti Olomouci, která dohrávala bez dvou vyloučených hráčů.
  • Teplice mají stále pouze dvě výhry, i když do vedení šly hned v sedmi utkáních. Skláři tak ztratili 14 bodů ze zápasů, v nichž vedli – víc než kterýkoli tým v top 10 evropských ligách.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Viktoria od nástupu Hyského v lize ještě neztratila a poprvé v sezoně vyhrála tři zápasy po sobě. Nový kouč je navíc prvním od Guľy v roce 2020, jemuž se povedl takhle dobrý vstup.
  • Markovič nastoupil k pěti ligovým zápasům, inkasoval jedinkrát a drží sérii čtyř nul v řadě. S průměrem 0,2 obdrženého gólu na zápas je nejlepším gólmanem top 10 evropských lig.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů