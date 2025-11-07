Pravděpodobné sestavy: Slavia v Plzni s Chytilem na hrotu, Haraslín zpět v základu
Je tu poslední víkend před další reprezentační přestávkou, Chance Ligu čeká už 15. kolo. Hlavní hit programu přijde v neděli, kdy Plzeň doma přivítá Slavii. Hosté se zřejmě budou muset obejít bez Tomáše Chorého, otazníky jsou vzhledem k nabitému programu i v sestavě Viktorie. A co úvodní jedenáctky dalších týmů? Projděte si v tradičním článku všechny pravděpodobné sestavy, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu.
- Dukla v posledních třech kolech neprohrála (1 výhra, 2 remízy), jde o nejlepší sérii od začátku sezony. Méně výher v téhle fázi měla v ročníku 1993/94, kdy skončila poslední.
- Mladá Boleslav inkasovala už 35 gólů, nejvíc ze všech týmů v top 10 evropských ligách. Horší rozdíl skóre než minus 15 ještě v historii klubu nikdy neměla.
- Nikdo ze Slovácka se střelecky neprosadil už 498 ligových minut, naposledy Marinelli proti Pardubicím. Za posledních pět utkání slavili pouze jeden vlastní gól karvinského Krčíka.
- Co do přesnosti střelby se potkají dva nejvzdálenější týmy v lize. Hradec trefuje na 56,4 %, Slovácko je naopak s číslem 30,4 % nejhorší napříč top 10 evropskými soutěžemi.
- Zlín neprohrál už pět ligových zápasů po sobě (2 výhry, 3 remízy) a v rámci jedné sezony takhle dlouhou sérii Ševci nezažil od roku 2016.
- Klokani po dobrém startu do ročníku zažívají útlum. Ve všech soutěžích čekají na výhru už sedm utkání (4 remízy, 3 prohry). Ani jednou přitom neprohráli víc než o gól.
- Baník od nástupu trenéra Tomáše Galáska prohrál tři ligová kola po sobě a nedal v nich ani gól. Tak chudou bilanci nezažil od roku 2018.
- Jablonec se pyšní nejvyšší úspěšností vyhranných soubojů v Chance Lize (52,6 %). Na opačné straně tabulky je v tomto ohledu nejhorší Baník (47,2 %).
- Slovanu se v domácím prostředí nedaří a na Stadionu U Nisy neslavil už v pěti zápasech po sobě (3 remízy, 2 prohry). Takhle špatnou šňůru zažívá poprvé od března 2023.
- Karviná prožívá nejlepší start do ligy v historii. Po 14 kolech má rekordních 22 bodů a sedm výher. Od nástupu kouče Jarolíma navíc žádný tým nezaznamenal tolik gólů (7).
- Sigma nepoznala chuť porážky už šest kol (2 výhry, 4 remízy), což je nejlepší klubová série od jara 2023, kdy pod Václavem Jílkem nepadla dokonce desetkrát po sobě.
- Pardubice jsou poprvé v sezoně čtyři zápasy bez prohry (2 výhry, 2 remízy), ale venku se jim nedaří. Na cestách zatím posbíraly jen 3 body, nejméně ze všech ligových celků.
- Sparta udržela ve 14 kolech Chance Ligy jen 4 čistá konta a z toho pouze jednou vynulovala soupeře doma. To bylo navíc proti Olomouci, která dohrávala bez dvou vyloučených hráčů.
- Teplice mají stále pouze dvě výhry, i když do vedení šly hned v sedmi utkáních. Skláři tak ztratili 14 bodů ze zápasů, v nichž vedli – víc než kterýkoli tým v top 10 evropských ligách.
- Viktoria od nástupu Hyského v lize ještě neztratila a poprvé v sezoně vyhrála tři zápasy po sobě. Nový kouč je navíc prvním od Guľy v roce 2020, jemuž se povedl takhle dobrý vstup.
- Markovič nastoupil k pěti ligovým zápasům, inkasoval jedinkrát a drží sérii čtyř nul v řadě. S průměrem 0,2 obdrženého gólu na zápas je nejlepším gólmanem top 10 evropských lig.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu