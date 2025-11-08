Předplatné

ONLINE MS do 17 let: Česko - Burkina Faso. Mladíci si mohou zajistit postup ze skupiny

Čeští fotbalisté na mistrovství světa hráčů do 17 let nastupují do druhého zápasu. Na šampionátu tentokrát hrají s mladíky z afrického státu Burkina Faso, proti kterým si mohou zajistit postup ze ze základní skupiny I. Výběr kouče Pavla Drska na úvod rozstřílel Tádžikistán 6:1 i díky rychlému hattricku Víta Škrkoně. Budou Češi opět střelecky při chuti? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

1.Česko11006:13
2.USA11001:03
3.Burkina Faso10010:10
4.Tádžikistán10011:60

