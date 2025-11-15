Itálie - Česko 2:0. Reprezentace do 17 let na MS končí, soupeř rozhodl ve druhé půli
Překvapení se nekonalo. Čeští mladíci nevyzráli na favorizovanou Itálii a na mistrovství světa do sedmnácti let končí. „Azzurri“ v prvním kole vyřazovací části zvítězili 2:0 díky útočné dvojici AS Řím. Antonio Arena a Valerio Maccaroni vystřelili Italům postup do osmifinále po změně stran. Pro Čechy jde i přes tři porážky a jediné vítězství o historicky nejlepší výsledek v této kategorii.
Zatímco Italové prošli skupinou bezchybně třemi výhrami z prvního místa, Čechy zachránila tabulka nejlepších týmů na třetích místech. Favorité prvního kola play off se však rozjížděli pozvolna. První příležitost měl český výběr. Po rohovém kopu střílel zpoza vápna slávista Martin Palaščák, ale trefil pouze prostor brankáře Alessandra Longoniho z AC Milan.
Postupem času přebírala „Squadra Azzurra“ kontrolu nad hřištěm. Po čtvrthodině se domáhala penalty, když slávistický křídelník Matyáš Tomek nešťastně došlápl na kotník soupeře. Italský realizační tým si vzal trenérskou výzvu, novinku testovanou na šampionátu, a sudí Van der Eijk si tak prohlédl situaci na monitoru.
„Kontakt byl velmi malý a patří k fotbalu. Žádná penalta,“ ulevil Nizozemec českému výběru. Že rozhodčí své rozhodnutí sdělí skrze mikrofon všem přihlížejícím, je další testovanou novotou.
Přestože mezi vápny šlo o vyrovnaný duel, do šancí se dostávali pouze Italové. Především v samotném závěru první půle podržel Čechy gólman Adam Paar. Další příslušník „sešívaných“ z bezprostřední blízkosti vychytal naději Borussie Dortmund Samueleho Inacia a udržel bezgólový stav po prvních 45 minutách.
Po změně stran pokračoval trend utkání. Italové české mužstvo přehrávali. Paar se stal z hrdiny nešťastníkem, když podběhl centr a v nastalém závaru otevřel skóre útočník AS Řím Antonio Arena.
Italy vstřelený gól uspokojil. Toho mohl využít Tomek, jenže ve výborné pozici nedokázal pořádně trefit míč.
O postupu Itálie definitivně rozhodl po Arenově přihrávce kolega z týmu „Giallorossi“ Valerio Maccaroni. Trenéru Pavlu Drskovi se nelíbilo, že nebyl pískán ofsajd. Dokonce rozhodčího poslal hned dvakrát k monitoru. „Bohužel nemáme k dispozici lepší technologii, takže platí rozhodnutí na hřišti,“ obhájil Van der Eijk neodpískání sporného postavení mimo hru pro absenci ofsajdové čáry.
Teprve druhou účast na mistrovství světa této věkové kategorie zakončili Češi s bilancí jednoho vítězství a tří porážek. Po úvodním triumfu 6:1 nad Tádžikistánem podlehli postupně 1:2 Burkině Faso, 0:1 USA a nakonec 0:2 Itálii. Jde tak o podobný výsledek jako při první účasti na šampionátu v Mexiku před čtrnácti lety, kdy „sedmnáctka“ skončila už v základní skupině po jedné výhře a dvou prohrách. Tehdy se ovšem turnaje účastnilo 32 týmů místo nynějších 48.