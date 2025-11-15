Předplatné

Kolín po čtyřech výhrách padl, vyšlápla si na něj Jihlava. Sedm gólů za třetinu

Jihlava porazila Kolín 6:1
Jihlava porazila Kolín 6:1Zdroj: Martin Domanský
Jihlava deklasovala v první hokejové lize 6:1 Kolín a napravila středeční domácí porážku s Pardubicemi B. Kolín klesl na třetí místo za Litoměřice, které v sobotu zvítězily na ledě Poruby 5:4.

Hokejistům Dukly se v nové domácí aréně dosud moc nedařilo a z pěti odehraných utkání zvítězili pouze v jediném. V sobotu však Jihlava smetla Kolín díky vynikající druhé třetině, ve které vstřelila šest branek v rozmezí čtrnácti minut. Středočeši si po čtyřech listopadových výhrách v řadě připsali první porážku.

Na druhé místo v tabulce se po týdnu vrátily Litoměřice. Zápas na ledě Poruby rozhodl v čase 59:07 v přesilovce Jakub Klepiš. Slavia zvítězila ve Vsetíně 3:2 po samostatných nájezdech. V deváté sérii se o to postaral Daniel Kružík.

Zlín nestačil 1:2 na Chomutov a prohrál šesté utkání v řadě. V tabulce se finalista minulého ročníku stále nachází až na desáté pozici. Na sedmé místo se posunula Třebíč, která porazila 3:1 pátý Přerov. Horácká Slavia tak ukončila sérii čtyř nezdarů. Pardubice B zdolaly 5:2 Sokolov, který o skóre klesl za svého soupeře na poslední příčku. Baník má však zápas k dobru.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia221431474:4649
2Litoměřice221212773:6040
3Kolín221113765:5538
4Jihlava201022651:4436
5Přerov22941855:5436
6Vsetín22573764:6232
7Třebíč22824854:6132
8Poruba 201121822962:5630
9Tábor22724961:6429
10Zlín227231053:6328
11Frýdek-M.21714956:6027
12Chomutov21705950:6126
13Pardubice B225421153:6725
14Sokolov21372949:6725
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

