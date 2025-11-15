Kolín po čtyřech výhrách padl, vyšlápla si na něj Jihlava. Sedm gólů za třetinu
Jihlava deklasovala v první hokejové lize 6:1 Kolín a napravila středeční domácí porážku s Pardubicemi B. Kolín klesl na třetí místo za Litoměřice, které v sobotu zvítězily na ledě Poruby 5:4.
Hokejistům Dukly se v nové domácí aréně dosud moc nedařilo a z pěti odehraných utkání zvítězili pouze v jediném. V sobotu však Jihlava smetla Kolín díky vynikající druhé třetině, ve které vstřelila šest branek v rozmezí čtrnácti minut. Středočeši si po čtyřech listopadových výhrách v řadě připsali první porážku.
Na druhé místo v tabulce se po týdnu vrátily Litoměřice. Zápas na ledě Poruby rozhodl v čase 59:07 v přesilovce Jakub Klepiš. Slavia zvítězila ve Vsetíně 3:2 po samostatných nájezdech. V deváté sérii se o to postaral Daniel Kružík.
Zlín nestačil 1:2 na Chomutov a prohrál šesté utkání v řadě. V tabulce se finalista minulého ročníku stále nachází až na desáté pozici. Na sedmé místo se posunula Třebíč, která porazila 3:1 pátý Přerov. Horácká Slavia tak ukončila sérii čtyř nezdarů. Pardubice B zdolaly 5:2 Sokolov, který o skóre klesl za svého soupeře na poslední příčku. Baník má však zápas k dobru.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|14
|3
|1
|4
|74:46
|49
|2
Litoměřice
|22
|12
|1
|2
|7
|73:60
|40
|3
Kolín
|22
|11
|1
|3
|7
|65:55
|38
|4
Jihlava
|20
|10
|2
|2
|6
|51:44
|36
|5
Přerov
|22
|9
|4
|1
|8
|55:54
|36
|6
Vsetín
|22
|5
|7
|3
|7
|64:62
|32
|7
Třebíč
|22
|8
|2
|4
|8
|54:61
|32
|8
Poruba 2011
|21
|8
|2
|2
|9
|62:56
|30
|9
Tábor
|22
|7
|2
|4
|9
|61:64
|29
|10
Zlín
|22
|7
|2
|3
|10
|53:63
|28
|11
Frýdek-M.
|21
|7
|1
|4
|9
|56:60
|27
|12
Chomutov
|21
|7
|0
|5
|9
|50:61
|26
|13
Pardubice B
|22
|5
|4
|2
|11
|53:67
|25
|14
Sokolov
|21
|3
|7
|2
|9
|49:67
|25
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup