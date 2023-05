Jedinečný zážitek v Troji. Duo z televize nám závidí i Němci, fakt mě baví

Rovnou na začátek jdu na stůl nahodit několik argumentů, proč nebudete litovat, když Troju navštívíte. Počasí poroučet neumíme, ale jedna věc platí pokaždé, u vody je vždy dobře. A u té divoké to navíc platí dvojnásobně. Pojďme na to.

V letošním roce nás čeká mistrovství světa v Londýně, kde se na konci září rozhodne o tom, jaké státy získají právo účasti na LOH v Paříži. Dále vodní slalom v roce 2023 vyhlíží svou premiéru na Evropských hrách v Krakově. O tuhle inter sportovní akci rozhodně nechce nikdo přijít. O motivaci je tedy postaráno, to ale není má hlavní pozvánka.

Pivo a párek v rohlíku si určitě dáte kdekoli. Garantuji však, že s výhledem na rychle tekoucí Vltavu vám výběr občerstvení dle vašich priorit bude chutnat o něco lépe. Náš sport může na první pohled vypadat dost složitě. I přesto si myslím, že má obrovský potenciál ihned zaujmout. Když to někdo fakt umí na divoké vodě, vypadá to prostě dobře. Rozklíčovat jeho specifika je ale mnohem složitější. Kdo zajel konkrétní branku rychleji nebo lépe naskočil špičkou lodě velký zpěněný válec lajk nepozná.

Když však komentátorskou věž mezi tribunami ovládá duo Dan Stach a Míra Lenc, je všechno najednou jednoduché. I nepolíbený divák najednou vyhlíží, zda Jířa Prskavec zase obkrouží extrémně natěsno levou protivodu, a poté zkrátí nájezd do další kombinace.

Ani jednoho z nich není potřeba blíže představovat. Oba stále aktivní slalomáři tvoří už několik let neskutečně sladěné duo, které provází většinu těch největších závodů v českém prostředí. Oni jsou náš poklad. Když jsou v Troji mezinárodní závody, všichni nám je závidí, nejenom Němci…

To, jak dokážou vtáhnout fanoušky do dění na trati, rozproudit atmosféru, vcítit se do myšlenek závodníků a předávat je divákům, pomáhá tomu, že nabudí každého z nás, aby ze sebe dostal své absolutní maximum. To říkám z vlastní zkušenosti.

Obdivuji jejich přístup, a mám to strašně rád. Na každou jízdu s jejich doprovodem se dlouhodobě těším. Sám to považuji za druh umění. A domnívám se, že to přináší sportovní zážitky, na které se jen tak nezapomíná. Pro sportovce, i diváky.

Není možné spočítat, kolikrát v životě jsem sjel trojskou trať.

Těch ryze závodních jízd mám v paměti několik. U některých si dokážu barvitě připomenout, jak jsem zajel branku číslo 13, u dalších, kdo mi fandil u pravé protivody dole u lávky. Co se mi ale odehrávalo při jízdě v mysli, a jaké pocity jsem si z cílových emocí odnesl, to si pamatuji pouze u pár.

Dalo by se říct, že mluvím o těch výjimečných, vyloženě mimořádných, ať už výsledkem, situací nebo rozpoložením.

Všechno dohromady propojuje již zmíněná atmosféra v Troji. Říkáváme to všichni, a často. Může to znít jako fráze, ale opak je pravdou.

Přemýšlel jsem nad tím, jak ze své pozice nejlépe objasnit, proč tomu tak je. Dám příklad.

Stojíte na startu finále světového poháru. Ze startovních bloků máte jeden z nejhezčích možných výhledů na trojskou trať obsypanou diváky. Pak se ale zaposloucháte do zvuku z repráků. Dan Stach zase vypráví. Netuším, kam na své “pohádky” chodí, každopádně se do nich pokaždé rád zaposlouchám. Možná by bylo lepší, takové myšlenky na startu závodu vytěsnit, nepouštět je do hlavy, já to ale nedokážu. Mě to fakt baví!

Při samotné jízdě už zvládám zachytit pouze pár slov, většinou to bývá mezičas. Při mé vítězné jízdě na SP 2021 to byl právě druhý mezičas na trati, který jsem od komentátorů slyšel. Potvrdili mi, že i vzhledem k neskutečně hloupému doteku na první brance jedu skvěle, a na úrovni prvního místa. „Když to říká Dan, tak to musí být pravda,“ jsem si sám říkal v hlavě, a motivoval se do závěrečné části.

Euforie v cíli byla obrovská. Není zase tak moc lepších pocitů než ten, který se dostaví, když se vám závodní jízda opravdu povede. Dobře víte, že jste ze sebe dostali maximum. Některé kombinace, které stojí při závodech, jezdím v Troji každý den. V atmosféře, která třeba na svěťáku v Troji většinou panuje, je dokážu zajet ale úplně jinak. Při tréninku bych na to neměl, prostě bych to nedokázal. Tehdy ve finále to ale šlo.

Bez zmíněného vyhecování na startu i na trati, bez obrovského fandění trojských břehů, kde diváci sedí v bezprostřední blízkosti od tratě, by to vše bylo ale nemožné.

A hlavně, člověk by si to nezapamatoval. Byl by ochuzen o tenhle zážitek. Celé se to slovy popsat nedá, bylo by to na delší vyprávění. Přijďte se raději sami přesvědčit do Troje, že nikterak nepřeháním. Oni vám to pánové pomocí mikrofonů rychle vysvětlí. A pochopíte…

Autor je profesionální vodní slalomář.

Závodní program pro oba víkendové dny:

Start kvalifikace: 9:30

Finále A: 13:00

Podrobné informace najdete na sociálních sítích na účtech Czechcanoe.