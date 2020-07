Nejlepší scénář? Dohrát celou ligu! A v čem je případ Karviná zvláštní? | iSport.cz

KOMENTÁŘ LUKÁŠE TOMKA | Příbramský boss Jaroslav Starka se už před pár dny upřímně radoval z koronavirové nákazy v Karviné . A šéf právě tohoto klubu Jan Wolf zase tvrdí, že při současné situaci na Karvinsku nemá na fotbal ani pomyšlení . Oběma by se svým způsobem hodilo, kdyby se FORTUNA:LIGA nedohrávala a jejich týmy měly i pro příští rok bez boje zaručenou účast mezi elitou. Nicméně zájem ligy jako takové je z mnoha objektivních důvodů zcela opačný. A bylo by špatné, pokud by se nakonec soutěž stala rukojmím koronavirových spekulantů.

Příbram, Karviná, Opava, Zlín. Tyto týmy ohrožené sestupem už před květnovým jednáním o ligovém restartu nevyjadřovaly zrovna velkou chuť soutěž dohrávat. A nyní se u některých z nich tato touha ještě evidentně zvětšila.

Jediný, kdo to alespoň nijak netají, je příbramský boss Jaroslav Starka. „Když se liga nedohraje, nepadáme a jsem nadšenej,“ pravil dost jednoznačně poté, co se COVID-19 v lize prokázal. To případ Karviná je daleko složitější…

Primátor Wolf prý nyní nemá na fotbal ani pomyšlení. Kdyby byl jen prvním mužem města, které je nyní epicentrem nákazy v Česku, dal by se jeho výrok pochopit. Jenomže on je zároveň i nejvyšším představitelem prvoligového klubu. A pak už to z jeho úst zní přinejmenším zvláštně.

Navíc karvinská story je plná záhad a dohadů. Šéf klubu sice pro iSport korigoval předešlá slova asistenta trenéra Petra Mašleje. Podle něj hráče prvoligového týmu nakazil mládežnický kondiční trenér, který pracuje přímo v dolech, kde se nákaza ve velkém šířila. Wolf ale nyní tvrdí, že je to celé krajně nešťastné prohlášení a hráči prý s nakaženým „kondičákem“ do styku nijak nepřišli.

Otázka však zní, proč by si to asistent trenéra vymýšlel a sám to bez vytáček řekl novinářům. A zda se nyní Karviná jen nesnaží vyhnout případnému disciplinárnímu šetření za nedbalost při plnění nařízených hygienických opatření, kterou ohrozila dohrání celé soutěže. Zvláštní je i to, že testování v karvinském klubu si podle regionálního Deníku objednala přímo krajská hygiena.

Proč je to divné? Mimo jiné proto, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí tvrdil, že na Karvinsku nedochází k šíření nákazy mimo už sledovanou komunitu pracovníků dolů a jejich kontaktů. Anebo snad byli karvinští hráči určeni k protestování právě pro to, že se těmito „kontakty“ stali? To by pak potvrzovalo spíše Mašlejova slova…

Ať už to však bylo jakkoliv, zásadní pro ligu je soutěž kompletně dohrát. To je i přes další posunutí zápasových termínů až k 1. srpnu stále ten jednoznačně nejlepší možný scénář. Důvodů pro toto tvrzení je z pohledu celé ligy hned několik.

1. Finanční. Pokud se sezona, byť s přestávkami a částečně bez diváků, kompletně dohraje, liga bude mít při jednání se sponzory, partnery či majiteli televizních práv určitě lepší vyjednávací pozici, než kdyby se nedohrála. Navíc pokud by se příští rok liga rozrostla o jeden (nebo dokonce o dva) týmy, což je v případě nedokončení soutěže reálný scénář, poměrově by na každý ligový tým logicky zbylo od partnerů méně financí než dosud. Nešlo by sice o desítky milionů korun, v příští sezoně se ale nejspíš bude počítat nejen ve fotbale každá koruna.

2. Reputační. Dohrát v této složité sezoně ligu koronaviru navzdory? To by se počítalo. Hokej či basketbal to v tuzemsku nedokázaly, fotbal by byl jediný. Soutěž by tím prokázala akceschopnost, to se v nastávajících těžkých časech může hodit. Právě opět třeba i v jednání s partnery.

3. Sportovní. Nedohrání ligy by s sebou přineslo už zmiňovanou změnu formátu soutěže. Příští ročník by se hrál bez nadstavby a v lize by působilo buď 17 (to je pro případ potřeby schválené), anebo 18 týmů (na tom by se kluby musely dohodnout). Ani jedno není dobré. Rozšiřovat soutěž nedává v Česku sportovně smysl. I 16 týmů je nyní až až. Navíc nadstavba sice stále není jednoznačně přijímanou částí soutěže, z mého pohledu ale ligu jako takovou rozhodně zatraktivňuje a přibližuje jiným lokálním evropským soutěžím. Debata by tudíž měla ideálně probíhat případně jen o její formě, ne o její existenci. Takže i kdyby k navýšení účastníků pro ročník 2020/21 došlo, vzápětí by se hned mělo myslet i na to, jak v té další sezoně počet týmů opět dostat na číslovku 16. Prostě by to byl zmatek, který by si F:L mohla ideálně odpustit.

Je jasné, že vše nyní bude záležet na tom, jak dopadnou kontrolní testy v Karviné. Pokud dobře, budou na týmy u dna tabulky čekat už jen dvě kola ve skupině o záchranu a čtyři mužstva pak navíc dvouzápasová baráž. To se do 2. srpna, což je datum doporučené UEFA pro dokončení národních lig, stihnout určitě dá.

Navíc teoreticky pro ukončení ročníku stačí dohrát vlastně už jen ta dvě kola ve skupině o záchranu. Neodehrání baráže už by lize kompletní uzavření ročníku neznemožnilo. Pro tento případ si totiž už v květnu kluby schválily následující klíč: z první ligy by při neodehrání baráže přímo sestoupil nejen šestnáctý, ale i předposlední tým. A mezi elitu by se vedle vítěze dostal i druhý klub z F:NL.