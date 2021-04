Pereirova mise? Totální fiasko! Chyby sudích, bezvládí a mlčící komise

KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | FORTUNA:LIGA míří do finále a rozhodčí začínají být opět nejžhavější téma pozápasových debat. Tentokrát už sice za jejich výkony není cítit vliv tvrdé pěsti plzeňského Taťky, vystřídaly je chaos a bezvládí. Prozatímní komise rozhodčích totiž s chybami sudích na hřišti i za monitorem adekvátně nepracuje. A to jak směrem ven – ke klubům a fanouškům, tak i směrem dovnitř – tedy k samotným rozhodčím. A to je snad ještě horší zjištění. Proč?

Nejdřív ze všeho pár čísel. V 15 jarních kolech se jen dvakrát stalo, že všech devět zápasů proběhlo bez vážnějšího zaváhání sudích. V hodnocení Zlaté píšťalky deníku Sport se pak hned ve 33 procentech hlavní rozhodčí nedostal přes průměrnou známku 5 a v 19 procentech případů měl dokonce známku 4 a horší. Co to v praxi znamená? Že zhruba v pětině všech jarních zápasů F:L sudí svými chybami ovlivnili jejich vývoj! A to je varující číslo.

Mužem, který měl po podzimním zatčení Romana Berbra rozbombardovaný svět sudích začít stavět na nohy, je Melo Pereira. Mise vyslance UEFA je však zatím totální fiasko. Na tajemného Portugalce se bude nejen díky jeho sporadickému výskytu v Česku vzpomínat jako na „Muže, který nebyl.“ Ano, tento název slavného filmu bratří Coenových sedí.

Pereira jako by do první chvíle nepochopil, kde se ocitl. Že přijel do zpustošeného království Lorda Voldemorta, v němž nikdo nikomu nevěří. Anebo to možná nechtěl pochopit? Těžko říct. S okolním světem totiž bývalý renomovaný sudí téměř nekomunikuje, což je pro navracení důvěryhodnosti podivná strategie. Zvlášť když se jeho ovečkám opravdu nedaří...

Stačí se podívat na posledních pár kol. V tom 25. Ondřej Pechanec nesprávně upře gól Bohemians v zápase s Jabloncem. O týden později poškodí Petr Hocek Karvinou v zápase s Plzní. Ve 27. kole se zase mluví o Emanuelu Markovi a jeho chybách v utkání Bohemians – Baník. V dohrávce Jablonce se Spartou pak Karel Hrubeš nevidí penaltový zákrok na Hložka a v posledním kole hrubě chybuje Miroslav Zelinka s Janou Adámkovou při zápase Pardubic se Spartou. To vše se navíc nepochopitelně děje pod dohledem VAR.

Pereirova komise však zůstává v klidu. Nevysvětluje, nekomentuje, nenapravuje. V podstatě jen mlčí. A právě v tom tichu se logicky začínají rozléhat spekulace a emoce na straně klubů i jejich fanoušků.

Jediné pravidelné pojítko (a rovnou je třeba říct, že chabé) mezi komisí a veřejností pak zůstávají její oficiální komuniké. Portugalcův tým se v nich až neuvěřitelně stroze vyjadřuje jen k některým sporným momentům. Nikdy se však neobtěžuje vysvětlit věc širším kontextu, říct proč byl ten který verdikt dobře, či špatně. Ano, není to jeho povinnost, ani se to nepíše v manuálech UEFA. Nicméně pokud by komise chtěla o důvěru veřejnosti opravdu bojovat, dělat to bude.

Totální guláš pak panuje kolem videa, což je jedna z nejcitlivějších věcí dnešního fotbalu. A ani tady se Pereirova komise nesnaží cosi transparentně nastavit. A také až na jedinou výjimku (nebohého sudího Deneva) také Pereira nezveřejňuje tresty rozhodčích za zásadní omyly. Anebo snad tresty ani nedává? Upřímně – často to tak vypadá…

Co je však možná ještě horší? Velmi podobná (ne)komunikace prý probíhá i na lince komise - rozhodčí. Covidová pandemie sice objektivně ztížila možnost seminářů a školení, ale přesto naprostá rezignace na systémovou práci se sudími zaráží. Donedávna tvrdou rukou řízení muži v černém se tak ve vzduchoprázdnu setrvačností jen kamsi řítí. A občas tvrdě narazí. Anebo snad také občas na někoho narazí? Třeba na dobrého známého?

Čím dál víc se tak ukazuje, jak zásadní změny bude nutné v budoucnosti udělat. Zcela klíčové bude postavit nové listiny rozhodčích i delegátů. Přivézt na ně nová jména, školit je, výkonnostně posouvat. No a s některými sudími bez výkonnosti či za zenitem se naopak nemilosrdně rozloučit. A transparentně vše komunikovat směrem k veřejnosti.

Obrovská práce pak bude s videem. Michal Beneš na důležitý projekt evidentně nestačí. Jinak by ve spolupráci s komisí nemohl do vozů VAR posílat opakovaně chybující sudí typu slabé Jany Adámkové, důvěrou neoplývajícího Petra Blažeje či odborně nedostatečného Alexe Deneva.

Když si v této souvislosti vzpomenete na působení Romana Hrubeše, který po zavedení VAR trpělivě kolo co kolo nastavení projektu transparentně a konzistentně vysvětloval, je to jen důvod k pořádnému naštvání či hlubokému zármutku.

Novou komisi prostě čeká moře práce. O to důležitější bude, aby byla složená z odborníků a v červnu nově zvolený výkonný výbor FAČR jí zajistil dlouhodobou nezávislost a klid na práci. V uvozovkách dobrou zprávou pro budoucí šéfy rozhodčích je snad jen fakt, že laťka leží po Pereirově několikaměsíční misi stále na zemi…