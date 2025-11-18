Zvrat v Davis Cupu. Alcaraz proti Čechům nenastoupí, kvůli zranění ukončil sezonu
Zpráva, která výrazně zvyšuje české šance v Davis Cupu. Španělským tenistům nepomůže ve čtvrtfinále týmové soutěže proti českému týmu Carlos Alcaraz. První hráč světového žebříčku vzdal svůj start kvůli zranění stehenního svalu z finále Turnaje mistrů. Po pondělním vyšetření v dějišti finálového turnaje v Boloni se Alcaraz rozhodl ukončit sezonu, aby neriskoval zhoršení. Oznámili to zástupci týmu.
Kapitán španělského výběru David Ferrer tak bude v úvodním duelu s Českem spoléhat ve dvouhrách na Jaumeho Munara a Pabla Carreňa. Pro čtyřhru je připraven pár Marcel Granollers a Pedro Martínez.
Dvaadvacetiletý Alcaraz pociťoval na Turnaji mistrů problémy už od základní skupiny. V dramatickém finále s Jannikem Sinnerem se ale situace v závěru prvního setu zhoršila a Španěl duel dohrával se zatejpovaným stehnem. Více než dvouhodinovou bitvu nakonec prohrál 6:7, 5:7.
Pondělní vyšetření magnetickou rezonancí v Boloni, na které zamířil okamžitě po příjezdu z Turína, neodhalilo žádnou trhlinu ve svalu. V místě zranění je ale silný edém a podle lékařů by Alcaraz v případě další zátěže riskoval natržení svalu. Šestinásobný grandslamový šampion se tak po náročné sezoně, v níž prohrál pouze devět z 80 zápasů, rozhodl dát přednost odpočinku a léčbě.