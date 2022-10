Hejtman v čele sudích? Tahle nominace nedává logiku. A smrdí…

Český fotbal se jako boxer opakovaně trefovaný přímo na bradu stále zvedá z těžkého knokautu, který mu zasadila hrůzovláda Romana Berbra. Rozhodčí jsou nadále mimořádně citlivé téma, nedůvěra uvnitř hnutí je pořád obrovská. A do této situace přichází nominace plzeňského hejtmana Rudolfa Špotáka na funkci předsedy komise rozhodčích v Čechách . Je to minimálně hodně zvláštní rozhodnutí. A ano - trochu smrdí. Z mnoha důvodů.

ZAPRVÉ: rozhodcovský cech v nižších fotbalových soutěžích v Čechách byl Berbrovou mafií zdaleka nejvíce zdevastován. Víc než profesionální soutěže. Zářezy na objednávku tu byly na denním pořádku, sudí v hierarchii postupovali často podle poslušnosti plnit rozkazy. Při pokusu o nastavení nového systému a pravidel by tedy člověk čekal, že si dá fotbalová vláda v čele s Petrem Fouskem zvlášť záležet na tom, koho úkolem pověří.

Rudolf Špoták však má pověst kontroverzního sudího z Domažlicka. Muže, o němž se v dobách Berbrovy diktatury psalo i v souvislosti s tendenčním pískáním. Muže, jenž svou rozhodcovskou kariéru strávil přímo v srdci Berbrovy říše. Pokud jde fotbalu o hledání ztracené důvěryhodnosti, taková nominace by nemohla na výkonném výboru získat většinovou podporu.

ZADRUHÉ: Rudolf Špoták je hejtmanem plzeňského kraje za Piráty. A to je funkce, která vyžaduje plné nasazení nejen v týdnu, ale i o víkendech, kdy se v kraji koná řada společenských událostí. Těch, na nichž hejtman nesmí chybět. Proč pak má takto zaměstnaný muž chuť zastávat další - zvlášť o víkendech - časově velmi náročnou funkci? A bude jí vůbec schopen vykonávat a objíždět desítky zápasů od Budějovic až po Litvínov?

Nedává to celé žádnou logiku. Špoták nicméně tvrdí, že ve fotbale půjde hodně o týmovou činnost a jeho pozice je manažerská. O to zajímavější tedy bude sledovat, jaké složení komise rozhodčích pro Čechy výkonnému výboru navrhne. A kdo se v jeho okolí v souvislosti s fotbalem začne objevovat.

Zatím Špoták mluví o tom, že jeho hlavní motivací převzít další roli je snaha zamezit nevraživosti mezi některými takzvaně progresivními a konzervativními členy fotbalové asociace. A působit jako uklidňující prvek. Upřímně – už jeho nominace však v zákulisí vyvolala pořádný neklid. A také jeho ambice je od základu zvláštní.

Muž na jeho místě přece nemá být mediátor, ale především odborník, který ví, jak odborně i lidsky zdevastovaný cech rozhodčích postavit na nohy. Jak nastavit pravidla i celý systém tak, aby produkoval kvalitní rozhodčí.

ZATŘETÍ: Špoták připustil, že před svou nominací nebyl v žádném spojení s „velkou“ komisí Radka Příhody, která rozhodčí řídí na té nejvyšší úrovni a svým způsobem tyto nižší komise v Čechách a na Moravě zastřešuje. A podle informací webu iSport.cz tu předem neprobíhala s velkou komisí na toto téma ani žádná debata či konzultace.

Ukazuje to mimo jiné na to, že šlo čistě o politické, nikoli odborné, rozhodnutí. V opačném případě by totiž měl Fousek a jeho výkonný výbor zájem do funkce instalovat člověka, o němž si budou jistí, že s Příhodou a jeho lidmi ihned najdou společnou řeč. Že prostě mají na rozhodcovství v Čechách stejný pohled.

Vždyť právě v nižších soutěžích by měli co nejrychleji dorůst a být vychováni sudí, které nyní tak nutně potřebují po masivním odlivu zprofanovaných tváří i obě profesionální soutěže. Jenže roli tu hraje opět politika, ne fotbalové zájmy.

A komu může Špotákova nominace nahrát? Tak určitě bývalému blízkému spolupracovníkovi Romana Berbra a předsedovi plzeňského krajského svazu Martinu Drobnému, který také jeho nominaci výkonnému výboru předložil. A nepochybně bude vnímána i jako další posílení už tak rostoucí moci Adolfa Šádka nad českým fotbalem.

Šéf plzeňské Viktorie zažil období, kdy jeho klub vyhrával tituly nejen díky fotbalovým schopnostem, ale i vytrvalé podpoře rozhodčích. V tomto světě se naučil chodit a tak nějak se ví, že současná snaha eliminovat vliv starých rozhodcovských kádrů na fotbalové dění se mu nelíbí.

Špotákovo angažování tak znovu posiluje model, kdy velká část nitek, které ovládají fotbalový organismus v Čechách, končí v kraji fotbalového Lorda Voldemorta. Ten byl sice sesazen, černokněžníků druhé kategorie ale po něm zbyla spousta…