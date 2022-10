Nový šéf sudích v Čechách: Pískat na zakázku? Absurdní. Šádek mi řekl...

Rudolf Špoták je hejtmanem Plzeňského kraje a ve čtvrtek se stal předsedou komise rozhodčích v Čechách . N ěkomu vadí souběh funkcí, třeba Jaroslavu Tvrdíkovi , ještě víc však dráždí kontroverzní minulost bývalého sudího. Ten ale obvinění odmítá. „Na zakázku jsem nikdy nepískal. Je to absurdní,“ říká.

Devětatřicetiletý Rudolf Špoták má zaplnit místo, které je po odvolání Petra Petříka volné od letošního února. Je však spojován se dvěma zápasy, které měl podle jedné ze stran úmyslně ovlivnit.

Jak se zrodil nápad, že se stanete předsedou komise rozhodčích v Čechách?

„Je to jednoduché. Byla to moje nabídka, moje iniciativa, protože jsem viděl, jakým způsobem fungují různé tábory v rámci fotbalové asociace. Jaká panuje nevraživost mezi některými takzvaně progresivními a konzervativními členy FAČR. Já jsem nebyl nijak spojený s asociací a na ničem jsem se nepodílel, můžu být něco jako uklidňovací prvek mezi těmi tábory. A to bude velice potřeba, protože český fotbal a sport obecně čeká hodně těžká doba, což vidím ze své politické funkce. Nejsem tedy Losna, nebo Mažňák, chci být tím uklidňujícím prvkem.“

A můžete jím být vzhledem k tomu, že s vámi jde kontroverzní pověst?

„Každý má nějakou pověst. Jestli jsou to u mě dva nepovedené zápasy z těch stovek, které jsem odpískal, tak to beru jako obrovský úspěch. To je