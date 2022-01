Jak vidím extraligu: odhad Vítkovic se mi nepovedl, Budějovice hrají správně tvrdě

Navrátilec do sestavy Ladislav Šmíd uniká Eriku Thorellovi ze Sparty • Michal Beránek (Sport)

Ladislav Šmíd se vrátil do sestavy Liberce po dlouhé absenci • Michal Beránek (Sport)

Liberecký útočník Dávid Gríger dává gól do sítě Matěje Machovského • Michal Beránek (Sport)

Michal Řepík se zdraví s Ladislavem Šmídem, spolu by se mohli potkat na ZOH v Pekingu • Michal Beránek (Sport)

Liberec po skvělém vstupu do utkání dokázal porazit Spartu 4:3 • Michal Beránek (Sport)

Dneska budu řešit jenom hokej, ale nejdřív k nové vládě. I když zpravodajství nesleduju 24 hodin denně, slovo sport jsem od ní neslyšel. Chyba. Přátelé ve vládě by na to mohli myslet, protože ať chtějí, nebo ne, Česko je země sportu. Jsou tu fanoušci, na naší velikost jsme úspěšní a sport tady hraje velkou roli.

Začnu extraligou a Třincem. Drží úroveň, má kompaktní mužstvo, výborné zázemí, asi i finančně je všechno v pořádku. Tím víc mě nedávno překvapilo, v průběhu sezony, že trenér Václav Varaďa skončí. Nevím, co za tím hledat. Zdálky bych řekl, že jde možná o konflikt mezi ním a sportovním manažerem Honzou Peterkem. Možná by chtěl Varaďa víc mluvit do řízení klubu.

Mountfield: myslím si, že noví trenéři dostali z mužstva sílu a kvalitu, kterou z něj bohužel nedostal Vladimír Růžička . Hráči nejsou tak svázaní, dostali větší volnost, umí obrátit zápas.

Pardubice: dalo se očekávat, že po vstupu silného majitele budou úspěšné. Posílily v brance, Dominik Frodl je výborný gólman. V útoku se probudil Camara, Říčka má už 20 gólů. Výborný obránce Košťálek je nejlepším nahrávačem klubu, Sparta musí litovat.

Nároďák? Komunikace se v zimě neudržuje. Co případ Salák?

Plzeň: v poslední době se malinko trápí, ale pořád dává příležitost mladým, přibývají další jména. Lang dal hattrick Kometě, Kremláček, Marcel, Malát, kluci kolem 18, 19 let.

Vítkovice: před sezonou jsem je označil, že budou hrát málem o záchranu, to se mi vůbec nepovedlo. Příjemné překvapení, hrají velmi dobře. A tvrdě. Mají v obraně silné hráče. Vrátil se Lakatoš, okamžitě se projevil, dává góly. Nováček-gólman Stezka má úspěšnost přes 92 %.

Mladá Boleslav: v prognózách jsem řekl, že bude těžký udržet kluky v módu z minulé sezony. Aby neseděli na hrušce a nekoukali dolů na obyčejné hráče. Trošku se trápí, asi k tomu přispělo dlouhodobě zranění střelce Šťastného. A spekuluju, jestli gólmani chytají, jak by měli.

Liberec: trápí se od začátku. Není to ten Liberec z minulých let. Možná tam jde o generační výměnu. A chybějí jim obránci, včetně lídra Šmída.

České Budějovice: viděl jsem je na začátku sezony v Pardubicích a zdálo se mi, že někteří hráči jsou velmi slabí. Ale vsadili v útoku na Gulaše , Pecha, Novotného, Vondrku, přidala se i řada dalších. A taky hrajou tvrdě, dohrávají soupeře. V naší lize věc velmi potřebná, týmy pak mají sebevědomí a jsou úspěšné.

Kladno: svádí se Zlínem úpornou bitvu o poslední místo, nervozita v klubech vzrůstá, asi tam byla hodně silná rvačka při tréninku. Ale možná to přineslo něco pozitivního, něco se vyčistilo, protože pak sehráli výborný zápas s Olomoucí, alespoň podle jejich slov.

Krátce taky k bodování extraligy. V Top 13 jsou cizinci Mueller z Komety, Thorell ze Sparty a Oksanen z Mountfieldu, jinak samí naši třicátníci. To taky něco říká o českém hokeji. Stejně jako to, že Chance ligu vedou Litoměřice. Nevím, pro Litoměřice výborná zpráva, pro mě ne.

Přál bych si, aby Česká televize někdy odvysílala i přenos z juniorské extraligy. A nejen proto, že tabulce vládne Plzeň. Když se sejdou dvě dobrá mužstva, dá se na to dívat. Mistrovství světa dopadlo mizerně, nijak, tak bychom mohli vidět juniory aspoň teď.

Gratuluju Jakubu Voráčkovi k tisícímu zápasu v NHL. V roce 2009, když jsem byl jako trenér s dvacítkou na MS v Kanadě, patřil do mužstva věkem. Včas jsem mu volal, protože hrál právě nováčkovskou sezonu v Columbusu, a rovnou jsem mu řekl, ať se tím netrápí. Samozřejmě bych si ho přál v kádru, ale byl rád, že se může udržet v sestavě Blue Jackets. Chápal jsem to a nepřemlouval jsem ho, aby s tím něco udělal. Ukázalo se, že je skvělý hráč.

A závěrem k olympiádě. Řekl bych, že horší už to být nemůže. Může se stát, že tým překvapí. Ale zastávám tendenci – říkal jsem to často při angažmá v Rusku – že jestli včera mužstvo hrálo špatně, těžko dneska bude hrát výborně. Takovým obratům nevěřím.

Přál bych si změnu, protože se teď o českém hokeji mluví s despektem. Ale současně mi nesedí, když se někdo vymezuje proti Milanu Antošovi, že kritizuje. Já v tom nevidím nic špatnýho. V poslední době není co chválit. Občas nějaké zápasy extraligy jsou dobré, ale jinak se nedá nic dělat. Je třeba si to říct na rovinu.