Nejhorší atletické MS české historie. Co se stalo? Mládí musí vpřed! | iSport.cz

V nedělním oštěpařském finále mistrovství světa byl Jakub Vadlejch sám. Ale je zvyklý. „Je fakt, že v Diamantovce si to občas řeknu. Když jsem třeba dvě Diamantovky sám z Čechů, tak to trochu zamrzí,“ říká.

Vadlejch. Špotáková. Ogrodníková. Hejnová. Staněk. Není moc českých atletů, kteří pravidelně objíždějí Diamantové ligy. Letos nepřivezli ani jednou vítězství. Ale je to hvězdná pětice, všichni se v Dauhá dostali do finále. K medailím však bylo daleko.

„Já se na to dívám optikou, že je to můj patnáctý šampionát. Vzpomenu si na Tokio, kde jsme byli bez medaile. A pak se přenesu do Londýna, kde jsme měli tři medaile. To je neuvěřitelný úspěch, který byl nedoceněný,“ říká předseda atletického svazu Libor Varhaník.

Londýn 2017 s třemi medailemi a osmi bodovanými místy byl pro český tým skutečně fenomenálním úspěchem. Ale teď jsou pozice ztraceny.

Co se stalo?