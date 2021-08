Zlaté české ručičky: úspěch systému, či jednotlivců? Inspirace v Anglii

KOMENTÁŘ MARTINA HAŠKA | Jedenáct medailí z Tokia, z toho čtyři zlaté, vykouzlilo nejlepší bilanci olympijského týmu v samostatné české historii. A i v bohatých dějinách předchozích desetiletí to stačí na top pětku. Jednoznačný úspěch. Otázka je, co nám říká o stavu českého sportu. Jde o potvrzení síly jeho systému? Nebo spíš o souhrn výkonů výjimečných jednotlivců? A jak to bude dál?