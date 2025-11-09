Cyklokros čekají změny. Štybar: Mohl by na OH. Pogačar a spol. ho ale nepojedou pro body
Cyklokros je sport, jemuž, kdykoliv se objeví na startu, vládne Mathieu van der Poel. Je to taková obdoba silniční cyklistiky a Tadeje Pogačara. I tuto superstar se ale snaží nalákat cyklokros. Od roku 2027 kvůli tomu dokonce změní i pravidla. „Oni ho taky chtějí všude,“ směje se trojnásobný světový šampion v terénu Zdeněk Štybar. O víkendu cyklokros absolvuje evropský šampionát. Na něm se ukazuje i Česko, kde je ovšem tato disciplína v posledních letech v útlumu. Blíží se lepší časy? A koho doporučuje Štybar sledovat během sezony ze zahraničních hvězd?
Dívat se na borce na kolech, jak se mnohdy na bahnité trati v terénu, občas i s kolem na rameni snaží vyhrát závod, je zajímavá podívaná. Jenže tradici a úspěchy slaví především v Belgii a Nizozemsku, v zemích jako Španělsko, Velká Británie či Česko je to hlavně při Světových pohárech a v některých krajinách už prakticky vůbec. A právě to chce Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zlepšit.
Atraktivita pro diváky i závodníky
Od roku 2027 má začít platit pravidlo, že body získané v jiných disciplínách, tedy i cyklokrosu, se budou závodníkům, potažmo jejich týmům počítat i do silničního žebříčku. Od tohoto kroku si slibují přilákání hvězd ze silnice do terénu, a tím pádem popularizaci této disciplíny i v dalších zemích.
„Určitě to vítám, protože by to mohla být motivace pro mladé závodníky. A tím, že krosu bude věnováno víc pozornosti, by to zase mohlo otevřít cestu k olympijským hrám, že by se tam cyklokros opravdu mohl dostat,“ oceňuje Zdeněk Štybar, někdejší cyklokrosař i silniční cyklista.
Současně dodává: „Na druhou stranu, z krosu na silnici je to jednodušší, než ze silnice do krosu. Ale každopádně, jestli je to až za dva roky, tak myslím, že mladých šikovných kluků je dost, kteří by to mohli kombinovat. Wout van Aert s Mathieum van der Poelem jsou dobrým příkladem, že to může fungovat.“
Toto jsou dvě velká jména, která se během celé své kariéry objevují jak na silnici, tak v terénu. Někteří ale doufají v tu vůbec největší hvězdu. „Nezapomínejme, že také Tadej Pogačar jezdil cyklokros. Jen mu to jeho tým teď nedovoluje. Jinak by do cyklokrosu naskočil,“ připomíná cyklokrosovou minulost čtyřnásobného vítěze Tour de France sportovní ředitel UCI Peter Van Den Abeele.