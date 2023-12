Co popřát do Nového roku týmům v Premier League? Hlavně hodně zdraví

Když Chelsea na začátku týdne zveřejnila oficiální zprávu s informací, že se u kapitána Reece Jamese potvrdilo vážné zranění zadního stehenního svalu, nebyli snad fanoušci londýnského klubu už ani trošku překvapeni. Vždyť od začátku ročníku 2022/23 odehrál nový kapitán týmu Mauricia Pochettina vinou křehkého zdraví v Premier League jen 24 zápasů. Aktuálně dvanáctý tým tabulky tak hlásí už 12 hráčů mimo hru. Nadějnou zprávou pro fanoušky klubu ze Stamford Bridge je, že z listu dlouhodobě zraněných by se měl brzy vyškrtnout Christopher Nkunku - hráč, který v posledních sezonách patřil mezi nejlepší útočníky německé bundesligy.

Hladové hráče, góly i body by Chelsea potřebovala. Do konce roku má velmi příznivý los. Zápasy s Sheffieldem United, Wolverhamptonem, Crystal Palace a Lutonem by ji teoreticky mohli vrátit do první poloviny tabulky.

Problémy mají i Newcastle a Manchester United

Kromě klubu amerického majitele Todda Boehlyho hlásí více než deset zraněných hráčů další tři celky Premier League. Nováček Sheffield United a také dva aspiranti na TOP čtyřku - Newcastle United a Manchester United.

Straky v týdnu vypadly z pohárové Evropy, když v rámci posledního kola „skupiny smrti“ v Lize mistrů ztratily vedení s AC Milán a před svými fanoušky v St. James`s Parku nakonec prohrály 1:2. Byť se do sestavy po měsíci vrátili Wilson, Burn a Longstaff, obdržený gól z posledních minut zápasu ukázal, že by tým Eddieho Howea nutně potřeboval „momentálně vysněnou, byť v Anglii nereálnou“ zimní pauzu. Poslední velkou ránou pro Newcastle je zranění brankářské jedničky Nicka Popea, který by měl kvůli problémům s ramenem chybět minimálně do poloviny dubna. V sobotním duelu s rozjetým Fulhamem by tak měl být v bráně opět slovenský gólman Martin Dúbravka.

Veselo není ani na Old Trafford. Po úterní prohře s Bayernem Mnichov skončil Manchester United ve své skupině Ligy mistrů také na posledním místě. Rudé ďábly trápí hlavně zranění obránci. Na marodce se k Lindelofovi, Malaciovi a Martinezovi nedávno přidali i levý bek Shaw a stoper Maguire. Kvůli trestu za žluté karty bude navíc v nedělním zápase s odvěkým rivalem Liverpoolem chybět manažerovi Eriku ten Hagovi i kapitán Bruno Fernandes.

Ten Hag je pod tlakem. Ostrovní média v týdnu informovala o schůzce vedení slavného velkoklubu s aktuálně volným trenérem Grahamem Potterem.

