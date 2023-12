Eriku, kam kráčíš? Nelichotivé rekordy United, kouč ale po Bayernu chválil

Nizozemec působí ve službách celku z Old Trafford od dubna loňského roku. Když letos na jaře dovedl United k triumfu v ligovém poháru, nadšení jeho i hráčů vyvolalo v Anglii u někoho až posměšky. V Manchesteru se prostě „méně prestižní trofej“ považovala za začátek nové úspěšné éry. Zatím ale aby ji Ten Hag vyhlížel dalekohledem.

Jen čtyři body v základní skupině Ligy mistrů? K tomu patnáct inkasovaných gólů? Obě zaplněné kolonky jsou negativním rekordem rudých ďáblů. Nikdy dříve tak tristní čísla družina z Divadla snů nevykazovala. Když se k tomu připočte průběžné 6. místo v Premier League, taky není co oslavovat. Možná, že na východ od Drážďan by už Ten Hag ani koučem nebyl.

V červené části Manchesteru ale vsadili na koncepci, jak je to na západě dobrým zvykem a Ten Hag hledal po zpackaném podzimu v Champions League spíše slova chvály a útěchy pro svůj soubor. Šel i do polemiky s legendou United Peterem Schmeichelem, který se nechal slyšet, že současní United hrají spíše jako jednotlivci než jako tým. „Omlouvám se, ale takhle to nevnímám. Týmově pracujeme dobře. Jsme pospolití a proti Bayernu jsme vyhráli dost míčů, jen nám chybělo více šancí,“ kontroval Ten Hag.

Nizozemec je docela možná v kleštích. Že se nebojí dupnout si, ukázal hned ze startu svého angažmá při taškařících s Cristianem Ronaldem. Bič v poslední době nechává spát a věří metodě cukru. Je ale na místě?

Ze skupiny s Bayernem, Kodaní a Galatasaray snad na první dobrou ani nešlo nepostoupit aspoň do EL. Stalo se. „Podali jsme ve skupině i dobré výkony. Srážely nás ale individuální chyby, což v konečném důsledku rozhodlo. Řekl jsem hráčům, že se musejí poučit a brát tohle celé jako zkušenost, ze které budou těžit.“ Jak dlouho to ale bude pod Ten Hagem? Nyní se United musejí soustředit jen na Premier League, takže logicky budou nároky vyšší.