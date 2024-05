Premier League vrcholí! Zažije soutěž nejlepší finiš ve své historii?

BLOG MARTINA MINHY | 33 let můžou fotbaloví fanoušci sledovat anglickou Premier League. Za tu dobu ještě žádný klub nezískal mistrovský titul čtyřikrát v řadě. Manchester City je ale blízko. Pokud během následujících osmi dnů třikrát vyhraje, může Guardiola se svým týmem znovu slavit. Ve hře je ale stále Arsenal, který na titul čeká více než dvacet let.

Jen pro pořádek. Vedoucí Arsenal je v tabulce dvě kola před koncem sezony Premier League o bod před Manchesterem City. Tým Pepa Guardioly má ale zápas k dobru - čeká ho totiž ještě dohrávka uprostřed příštího týdne. Mistrovský titul tak má ve svých rukách tým, který už před aktuálním ročníkem patřil za největšího favorita soutěže. Jak může se soubojem o titul zamávat nejbližší víkend?

Fulham vs. Manchester City

„Jedna malá chybička a všechno bude ztracené.“ Věta manažera Pepa Guardioly před sobotním zápasem s Fulhamem (start ve 13:30 na stadionu Craven Cottage) zněla z úst španělského manažera velmi vážně. Z pohledu statistik by ale aktuálně třináctý tým tabulky neměl být pro favorita překážkou.

Fulham s Manchesterem City prohrál patnáctkrát v řadě. Jeho forma není oslnivá - tým Marca Silvy vyhrál jen jednou z posledních sedmi duelů a nedaří se mu ani na svém stadionu (tam na výhru čeká už tři utkání).

Cityzens jsou naopak neporaženi ve dvaceti ligových zápasech v řadě. Posledních šest jasně vyhráli a navíc se do skvělé formy dostal norský útočník Erling Haaland, který dal minulý víkend do sítě Wolverhamptonu hned 4 góly.

Zápas mezi Fulhamem a Manchesterem City otevře sobotní program 37. kola Premier League. Ve 13:25 ho můžete zahájit i vy na programu CANAL+ Sport.

Šlágr gigantů tentokrát i s diváky v pražském kině

Chelsea, Tottenham a AFC Bournemouth. To jsou poslední tři soupeři, se kterými si Arsenal v Premier League poradil. V neděli ho v podvečerním utkání (výkop 17:30) čeká Manchester United. Ještě deset let zpátky by šlo možná o zápas sezony, v kontextu „formy“ Rudých ďáblů to ale spíš vypadá na další povinné tři body pro tým Mikela Artety.

Manchester United si komplikuje postup do pohárové Evropy. V posledních kolech ho v tabulce přeskočili Newcastle a Chelsea, a tak týmu manažera Erika ten Haga hrozí historicky nejhorší sezona v Premier League.

Tradiční klub ze severu Anglie ještě nikdy v prestižní soutěži neskončil hůř než sedmý (aktuálně je osmý) a nikdy nekončil sezonu se záporným skóre (aktuálně mínus 3 góly). V pondělí navíc United schytali výprask od Crystal Palace (0:4) a v neděli si tak chtějí na Old Trafford udobřit své fanoušky.

Tým televize CANAL+ Sport nabídne k tomuto zápasu dokonce dvě zápasová studia. Jedno standardní (MATCH TIME se startem v 17 hodin) pro televizní diváky. Těší se na Vás trio Jaromír Bosák, Kateřina Svitková a Karel Häring.

Druhé - neformální studio nabídneme tentokrát v pražském kině Royal. Už vyprodaný sál se může těšit na vědomostní kvíz i pohledy do zákulisí fotbalové a čerstvě i mediální kariéry Karla Poborského.

Přeju hezký víkend s Premier League a připomínám, že na oficiální stránce soutěže se už můžete zapojit do hlasování o nejlepšího hráče sezony, nejlepšího mladého hráče sezony i nejlepšího manažera sezony!