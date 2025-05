Liga mistrů láká! Které týmy z Premier League mají největší šanci?

BLOG KOMENTÁTORA CANAL+ SPORT | O novém mistrovi Anglie je rozhodnuto. Liverpool FC už slaví svůj dvacátý ligový titul v historii. Fanoušci Premier League se také jistě rozloučí se všemi třemi nováčky. Do Championship se vrací Ipswich, Leicester i Southampton. O co se tedy ještě v nejvyšší anglické fotbalové soutěži ve zbývajících čtyřech kolech hraje? Hlavně o postup do pohárové Evropy! Teoreticky si ji může v příštím ročníku zahrát stále až deset týmů z Premier League.