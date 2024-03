Sparta už se nebojí tam, kde to bolí. Titulové trumfy? Jde za Grossem, má řád

KOMENTÁŘ MARTINA MOLČÍKA | Čeká ji přetěžký úkol. Vystoupat až na vrchol. Do play off jde Sparta společně s Pardubicemi v roli jasných favoritů. Dynamo má o kousek blyštivější mančaft. To ale neznamená záruku úspěchu. Kde tedy mají Pražané oproti největšímu konkurentovi výhodu? Jednoznačně na trenérském postu. Pavel Gross nastavil v klubu jasný řád a společně s Miloslavem Hořavou ví, jak dovést svěřence k úspěchu.