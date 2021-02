Brno a sudí: Čtyři zápasy plné divných verdiktů proti Zbrojovce

Na brněnskou Zbrojovku se v posledních zápasech lepí nebývalá smůla ze strany rozhodčích. A je otázka, jestli se to, co se týmu Richarda Dostálka děje, ještě vůbec dá nazývat smůlou.

Posuďte sami - stačí si projet poslední čtyři brněnské zápasy a v každém z nich rozhodčí nebo videoasistenti nějakým způsobem pochybili. A celkem šestkrát dokonce zásadně. Pětkrát z těchto šesti případů vyšla Zbrojovka jako poškozená strana. A abychom to měli komplet, čtyřikrát mohl videoasistent zasáhnout, nebo dokonce zasáhl, jenže diskutabilním nebo přímo chybným způsobem.

Jestli české fotbalové prostředí někoho něco naučilo, a v posledních měsících mu to ještě intenzivněji připomnělo, je to maximální ostražitost vůči verdiktům rozhodčích. Na zářezy jako v devadesátých letech si troufne málokdo. Teď jde o drobné nuance. Záležitosti, které, když si vezmete izolovaně, bez kontextu, nemusí smrdět. Prostě by se řeklo, že jednou rozhodnutí padne na vaši stranu, jednou na stranu soupeře. A když už se chybuje, necháte sudím určitou shovívavost, nějaké přehmaty se už občas stanou.

A to je přesně případ posledního odvolaného gólu po nakopnutí Marka Hlinky ze strany Daniela Fily. Jasně, dalo by se říct, že Fila soupeře lehce nakopnul, a co tady řešíme. Jenže je to celé trochu složitější.

Je třeba přehlédnutý Filův zákrok opravdu tak zásadní chyba, že do situace musí vstupovat videoasistent, v tomto případě Jan Petřík? I když necháme stranou argument, že takových kontaktů je ve vápně v závěru zápasu milion a že už by pak museli rozhodčí kopat penalty po každém rohovém kopu (což mnozí v nižších soutěžích činí rádi, zvlášť na konci poločasu), stačí se podívat na to, co gólu a “faulu” předcházelo. Krátce předtím ještě pronikajícího Ondřeje Pachlopníka tahal Cheick Conde. Videoasistent to ale nevidí. Místo toho, aby aspoň odpískal penaltu pro Zbrojovku, odvolává gól.

Už to je samo o sobě zvláštní. A pojďme dál. Minulé, 18. kolo. Brno hraje v Ďolíčku. Jsme v nastavení, Antonín Růsek po závaru docpal do sítě gól, kterým mohla Zbrojovka vyrovnat. Jenže ve chvíli střely píská rozhodčí Ondřej Pechanec faul. Správně? Těžko říct, Komise rozhodčích mu to nevyčetla. Ale byl to opravdu tak velký přestupek ze strany brněnského hráče? Nebylo by lepší řešení situaci pustit? Podle mě ano.

Opava - Brno: Sudí Dubravský odvolal penaltu pro Brno po zhlédnutí VARu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Nebo můžeme jít o další kolo nazpět. Brno hraje v Opavě, 30. minuta, David Březina pořádně ostrým zákrokem zajel Adama Fouska. Rozhodčí Radek Dubravský ukazuje opavskému stoperovi žlutou kartu. Ale když se na situaci podíváme zpomaleně, vidíme, že Březina zajel podrážkou napřed do stojné nohy soupeře. Takže by tu měla svítit červená. Jenže videoasistent Pavel Franěk mlčí.

Tentýž zápas, 68. minuta. Sudí píská penaltu, Peter Štepanovský padá k zemi po střetu s Daliborem Večerkou. Na první pohled to nezavání nějakou simulací, navíc ze zpomalených záběrů je vidět, že Večerka Štepanovskému brnknul o nohu. Ale do zápasu vstupuje videoasistent Pavel Franěk a penaltu spolu s rozhodčím odvolávají. Komise rozhodčích navíc verdikt akceptuje. Proč, to nikdo nevysvětluje.

A ještě jedno kolo zpátky, tentokrát šestnácté. Zápas Brna s Libercem. Timotej Záhumenský mohl být hodně rád, že v 18. minutě unikl červené kartě za hnusný skluz do Martina Koscelníka. Šlo o jasný zákrok na vyloučení. Ale jenom o pár vteřin předtím rozhodčí nepískl Zbrojovce penaltu po faulu Matěje Chaluše na Daniela Filu.

Brno - Liberec: Kontakt tam byl! Chaluš zastavil ve vápně Filu, sudí nechal pokračovat ve hře

A v obou případech se neozval ani videoasistent Jan Machálek. Mimochodem syn nedávno odvolaného trenéra Zbrojovky Miloslava Machálka. Tím samozřejmě vůbec nechci říct, že měl na Brno políčeno, nebo se naopak chtěl vyhnout spojením s klubem. Je mi ho spíš líto. Opravdu.

Proč proboha Komise rozhodčích svého člověka vystavuje do takové situace? To měl nominaci odmítnout a pak slyšet od lidí, že se bojí, že by byl neschopný učinit správná rozhodnutí? Bylo by to krajně nefér, ale i takoví lidé existují. Někdo by mohl říct, že Machálek přece mohl uvést, že by pro něj taková situace byla střetem zájmů. V normální profesi by to bylo v pořádku, každý by to pochopil. Ne v českém fotbale, různých střetů zájmů jsou v něm desítky. A každý hledá postranní úmysly.

Spíš ze situace viním člověka, který pana Machálka do takového zápasu nasazoval. Chce snad někdo říct, že v českém prostředí může takto povolaný videoasistent, byť s nejlepším úmyslem, posuzovat takový zápas se zcela čistou hlavou a mít ideální podmínky, aby odvedl brilantní, bezchybný výkon? Kdyby byl do této role povolán o pár měsíců později, vody už by byly mnohem klidnější.

Všechny zmíněné verdikty a okolnosti jsou o to podivnější, když vezmeme v úvahu, že jihomoravský krajský fotbalový svaz dlouhodobě patří mezi nejodbojnější protiberbrovské regiony v České republice. A jen před týdnem majitel Zbrojovky Václav Bartoněk prohlásil, že za projekt VAR nehodlá platit do chvíle, než se situace zlepší. Divit se mu opravdu nedá.