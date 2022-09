Slavia se musí naučit šetřit. Chaos, kontrola i nedoceněný rekordman

Video se připravuje ... Byla to občas pořádná horská dráha, ale Slavii se nakonec podařilo zvládnout úvodní domácí zápas v Konferenční lize a největšího outsidera skupiny, kosovské Ballkani, porazila 3:2.

SLAVIA V POZICI FAVORITA Je to už šestá sezona v řadě, co Slavia hraje základní skupinu evropských pohárů. A ještě nikdy nezažila soubor soupeřů, mezi kterým se ocitla tentokrát – tedy aby byla jasným favoritem na první místo. Už minulý ročník měli sešívaní v úmyslu v Konferenční lize trochu šetřit síly, letos se ale tento záměr přímo nabízí, i když právě skrze výkony v Evropě může Slavia lépe prodat své hráče. Zvlášť po nečekaném triumfu Plzně ale musí být pro tým Jindřicha Trpišovkého prioritou titul, a tak by měl mít nedělní zápas s Viktorií přednost. Slavia se proto musí naučit, jak šetřit síly v zápasech, kde se dá. Jasným důvodem je obří marodka dlouholetých opor, která svědčí o možná až neúměrně rychlém opotřebení materiálu. Zároveň ale Slavia nemůže upustit od principů, na kterých je postavený úspěch týmu Jindřicha Trpišovského, jinak se jí hra rozpadne. A jak záměru docílit, je pro slávistický realizák velký hlavolam, který byl k vidění i tentokrát. Gól Lukáše Masopusta na 3:2 • Foto Pavel Mazáč/sport

STŘEMHLAV DO VÁPNA V prvních minutách to přitom z tribuny vypadalo, jako by Slavia čelila v poháru týmu z nižší ligy. Jakmile se sešívaní dostali na finální třetinu, mohli si dělat prakticky, co chtěli. Defenzivní organizace Ballkani byla šílená. Kosovský tým si špatně přebíral a dostupoval slávisty, nehlídal si nebezpečné prostory, z tribuny to vypadalo, že bylo až dětinsky jednoduché dostat se do tutovky. Slavia mohla některé situace dohrát trpělivěji, zápas by rozhodla daleko dřív. Slavia byla proti Ballkani od první minuty v tlaku • Foto Pavel Mazáč/sport

CHAOS A RIZIKO Tomu, že by Slavia měla šetřit síly, základní sestava úplně neodpovídala, ale přístup sešívaných přece jenom do jisté míry ano. I když Ballkani nejdřív dělalo svou úsměvnou obranou tak trochu mrtvého brouka, s průběhem první půle začal kosovský tým skvěle vyrážet do nebezpečných protiútoků a hlavně využíval laxnosti ve slávistické obraně. První poločas tak místy sklouzával do neřízeného chaosu. Slavia hrála na maximální riziko a doplňovala útoky, jako by šlo o poslední minuty zápasu a potřebovala nutně okamžitě vstřelit gól. Do toho v obraně Mandous a Ousou místy kazili rozehrávku, Jurásek s Douděrou si nechali frnknout střelce gólů. Slávisté museli srovnávat náskok • Foto Pavel Mazáč/sport

KONTROLA BEZ HOLEŠE Bylo znát, že Slavia si druhý poločas chtěla za každou cenu pohlídat, a tak trochu pozměnila sestavu i pojetí hry. Bez Tomáše Holeše, který nenastoupí ani proti Plzni, si možná chtěla i trochu vyzkoušet, jak mentálně a organizačně udržet kontrolu nad utkáním. Už se nepouštěla do zběsilých průniků za každou cenu, zajišťovala defenzivu do větší míry a občas taky nechávala hrát Ballkani, aby využila soupeřových chyb v rozehrávce. Nebylo to pro oko diváka tak zábavné jako první půle, ale Slavia byla efektivnější, lépe kouskovala hru, nedovolila soupeři žádnou střelu na bránu. Udržela po většinu času míč na kopačkách, což je přesně jeden ze způsobů, jak v Evropě docílit úspory energie. David Jurásek rychle srovnal • Foto Pavel Mazáč/sport