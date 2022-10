Pleky nasadí výraz Björna Borga, nevytočíte ho. Co bych ale čekal...

KOMENTÁŘ MICHALA BROŠE | Extraligou zahýbala událost v Olomouci, kdy se Honza Švrček pustil na konci zápasu do Plekyho. Vždycky se říká, že abyste došli k výhře, potřebujete držet emoce na uzdě. A jakmile je rozhodnuto, uzdu popustíte. Zápas byl hodně vyhecovaný, už dřív kladenský Jake Dotchin boxoval do Honzy Káni. Ve finále to ale takhle má vypadat, emoce jdou ven. Nemůžete mít takových sedm zápasů za kolo, jednou za čas se ale není čemu divit.

Olomouc má fazónu, v plecharéně se asi málokomu hraje dobře. Kladno se teď možná nachází ve stadiu frustrace, protože začalo výborně a přestalo jít správným směrem. Tomáš Plekanec je legenda českého hokeje, na druhou stranu je to hráč, který se dovede dostat soupeři pod kůži. No a v závěru tam pravděpodobně vyvrcholila matematika celého zápasu, všechno se sečetlo.

Je výjimečné, když se někdo pustí pěstmi do hráče, jakým je právě on. Nedělá se to, vlastně si i řeknete, že je to divné. Když máte v týmu zlé muže, většinou to respektují. Pleky ale zase taky není žádná třasořitka, umí si poradit. Je to podsaditý špalek, který se ke všemu dovede postavit.

Beru, že taková bitka může být pro hodně lidí divná. Zaznamenal jsem i reakci Jardy Jágra, že obviňoval trenéry Olomouce z úmyslu a že Honzu Švrčka na Plekyho vyloženě poslali. No, Honza Tomajko by vás k ničemu takovému stoprocentně nenaváděl, za něj dám obě ruce do ohně a klidně i s nohama. Dovedl bych si to představit u Žáby (Boris Žabka, asistent), toho znám jako prchlivýho frajera, který na ledě nikdy pro ránu daleko nešel.

Spíš jsem ale přesvědčený o jiném scénáři. Znám i Honzu Švrčka a jeho v takových chvílích nemusíte nikam posílat. Když mu spadnou rolety, nedívá se doleva, doprava, jestli proti němu stojí řadový hráč nebo legenda.

Olomouc - Kladno: Plekanec v závěru třetiny ujel domácí obraně, skóroval však až těsně po siréně Video se připravuje ...

Jestli tam měl předtím Pleky nějakou sekerku nebo vystrčenou prdel do nějakého koňara? Švrk ho pak vzal jako sobě rovného. Což je pak vlastně z jednoho úhlu pohledu taky správně. Ve chvíli, kdy i hvězda má takové špinavější věci, s tím Pleky prostě taky asi počítá, že někdo všechno sečte. Ve finále to celé proběhlo tak, jak se někdy stává. Víte, co bych ale čekal? Větší aktivitu od Plekyho spoluhráčů. V tuhle chvíli měli dva lidi skočit Švrkovi po krku a od kapitána ho odvalit pryč.

Tomáš Plekanec je výborný hokejista a svým projevem vás umí štvát. Nasadí obličej Björna Borga, jako že se nic neděje, nedovedete ho vytočit a vyvést z míry, aby o vás rozštípal hokejku. Ale taky vám nedá pokoj střídání co střídání. To je pro soupeře pekelná varianta. Navíc je to hokejista, kterého využijete ve všech situacích na obou koncích hřiště, na ledě ho máte často. Tohle ho dlouho udrželo v NHL a drží ho i na špičce v extralize.

Jeho přístup k hokeji se nemění, což je zásadní, na čem kariéru postavil. To mě vůbec nepřekvapuje, a kdyby byl ještě trochu rychlejší, kdo ví, jestli by i dnes nehrál v NHL. Pleky je i celkově skvělý vzor v šatně. Vezměte si, jaké mají kluci v Kladně štěstí, každý den sedí vedle legend, mohou je sledovat, jak se chovají i mimo led.

Málokdo si to třeba uvědomí, ale většina veteránů chodí ráno na zimák s nějakým zraněním. Vy můžete vidět, jak se ke svému tělu chovají, aby se nachystali na zápas. Když to přirovnám k mladým klukům a trochu to přeženu, oni si kolikrát myslí, že by neměli jít trénovat s rýmou nebo když mají nastřelenou nohu. Tady sedíte pak vedle borce, jenž má od třetího kola nějaký problém, který ho do konce sezony nepustí. Tenhle každodenní přístup je pro mladší generace super, potřebujete to vidět a uvědomíte si, že v profi sportu musíte někdy něco kousnout.