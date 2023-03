Slovácko (ne)řeší problémy: potřebuje střelce, standardky a čtvrté místo

Byl to zápas, jemuž Slovácko do jisté míry obětovalo nedělní ligovou partii na Slavii. Čtvrtfinále MOL Cupu s Bohemians získalo v Uherském Hradišti punc maximální důležitosti. Právě na tento duel byl po zranění pošetřen i kreativní Korejec Kim. Nakonec šel do hry ve druhé půli a společně s parťáky marně odvracel vyřazení. Nečekané, zbytečné. Pomiňme nyní chyby v obraně, kde citelně scházel odpočívající kapitán Michal Kadlec a Tomáš Břečka ho plnohodnotně nenahradil. Hlavní svízel byla na druhém konci hřiště. Zdaleka ne poprvé a určitě nikoliv naposledy.