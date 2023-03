Zdrcený Hofmann: Nepřipouštěl jsem si, že vypadneme. Teď udržet čtyřku

Vyloženě promrhaná šance na semifinále, že?

„Je to velké zklamání. Myslím, že můžu mluvit i za kluky. Byli jsme před zápasem nahecovaní, chtěli jsme postoupit. Zklamali jsme. Víme, o co jsme přišli. Je to strašná škoda. Teď nám nezbývá než udržet čtvrté místo v lize, abychom měli nějakou šanci na evropské poháry.“

Co bylo špatně v první půli?

„Na začátku to celkem šlo, ale první gól nás trošku položil na záda. Možná se to mělo udělat jinak, než vyrážet balon na vápno. Nedomluvili jsme se. Věděli jsme, že bude Bohemka hrát na brejky, všechno kopat na nás a spoléhat na standardky. První poločas jsme prohospodařili. Ve druhém jsme měli velký tlak i dost šancí. Ten gól jsme dali pozdě. Já jsem měl v zápase tak tři šance.“ (povzdechne si)

Proč vám delší dobu vůbec nejdou útočné standardní situace?

„Bavíme se o tom, proč to nefunguje. Dlouho jsme z nich nedali gól. Změnili jsme postavení, kopeme to jinak. Ale pořád to není ono. Buď je to o našem špatném náběhu anebo se to blbě kopne. Musí se to sejít tak, abychom z toho dali jednou gól a třeba by se to chytlo. Víme, že se s tím teď trápíme.“

Zamává to s vámi? Už v neděli hostíte v lize Mladou Boleslav.

„Jsem přesvědčený, že nezamává. Úplně v klidu to zvládneme a v neděli vyhrajeme.“