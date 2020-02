Výhra na Slovácku? Pro Baník nejen tři cenné body, ale úleva pro Kozla i posily | iSport.cz

Téměř dva tisíce ostravských fanoušků dotáhlo své miláčky v Uherském Hradišti ke třem bodům, které trefil hlavičkou stoper Jakub Pokorný. Nikoli nahodile, ale díky týmovému výkonu zaslouženě. Baník tak sejmul tlak z nového kouče Luboše Kozla i zimních posil. A to se zejména v tak náročném prostředí hodí. Ostravští se vrátili do boje o poháry, před dalším zápasem s Jabloncem, tedy dalším přímým konkurentem, mohou pracovat v naprosté pohodě.

Znáte to: „zajíci se počítají až po honu“ nebo „neříkej hop, dokud nepřeskočíš“. Ano, tohle všechno platí.

Přesto se dá po úspěšné baníkovské premiéře konstatovat, že jak pro Luboše Kozla, tak pro všechny (staro)nové hráče, tedy Ondřeje Šašinku, Romana Potočného a Jaroslava Svozila, jde o velkou úlevu hned na úvod.

Když přijdete do nového prostředí a hned se dočkáte úspěchu, navíc s hřejivým pocitem dobře vykonané práce, nikoli nahodilé výhry, všechno jde najednou líp. Stres vystřídá klid.

To platí pro členy realizačního týmu i borce s kopačkami. Jak si vedli?

Šašinka si za svou aktivitu zasloužil gól, ukázal obrovskou pracovitost, cit pro hru a potenciál. Ne náhodou je útočníkem číslo jedna v reprezentační jednadvacítce. Kozel to ví a bude ho pilovat.

Svozil přitahoval ve vzduchu snad všechny míče, byl bezchybný. A přestože v systému na tři stopery hrál coby pravák nejvíc nalevo, i slabší nohou se nutil do konstruktivní rozehrávky.

Nejméně výrazný byl možná trochu překvapivě Potočný, papírově největší zimní kauf. Byť se nakonec dostal k jednomu nebezpečnému centru a téměř gólové hlavičce, v mezihře to nebylo úplně ono. Víckrát ukázal nespokojenost s verdikty sudího Miroslava Zelinky než kouzla s míčem.

Ale i on půjde nahoru. Nelenil krokem, devadesát minut odmakal na sto procent, za což ho skvělí fanoušci několikrát ocenili potleskem. Tentokrát mu pomohli spoluhráči, příště jim to „Potok“ vrátí.

A přesně o tomhle to tentokrát z pohledu Baníku na Slovácku bylo. O týmové práci. O táhnutí za jeden provaz. Jakkoli to zní klišovitě, je to při tvoření něčeho nového pod značkou FCB prvotní předpoklad možného budoucího úspěchu. Bez kolektivní snahy totiž nezmůžete vůbec nic.

Mimochodem, kromě vlastní výhry ostravským hrají do karet i úvodní výsledky Mladé Boleslavi (0:3) a Sparty (0:2). Pokud to za týden s Jabloncem nezvorají, mohou rozjet velmi zajímavé jaro.

Kozla však čeká jeden velký oříšek: jak po kvalitním výkonu poskládá sestavu, do které se po karetním trestu mohou vrátit hned čtyři hráči? Přemýšlet o tom teď bude pět dní ve Španělsku s reprezentační devatenáctkou.