Hubník doma? Skvělé pro Olomouc, ale není spasitel. Tým musí táhnout jiní | iSport.cz

Skvělé jméno pro fanoušky, charakterní profík, zkušenosti na rozdávání, fajn chlap. Sigma získává v Romanu Hubníkovi velkou personu českého fotbalu.

Ale nejdůležitější je, že na rozdíl od „žoldáků“ má ke klubu vztah, do Olomouce si opravdu nejde vydělat. Nepatří mezi ty, kteří nechali agenta řešit několik nabídek a Andrův stadion si vybrali jen proto, že mu funkcionáři přihodili o pár tisíc víc než konkurence. Ne, rodák z Halenkova chce Sigmě vrátit, co mu v začátcích dala. Byla to priorita, jeho hlava byla jasně nastavená.

Přesto by bylo chybou upínat se k tomu, že šestatřicetiletý obránce Hanáky sám spasí, zvedne a najednou se díky němu bude tým pohybovat v úplně jiných patrech tabulky. Právě o tom mluvil Ladislav Minář. Dělat z Hubníka českého Virgila van Dijka by nebylo fér.

Tomáši Sivokovi s Jaroslavem Drobným se v Českých Budějovicích povedl parádní restart klubu, ale i tyhle dvě legendy potřebovaly podporu ostatních, kteří věřili nastavené cestě trenéra Davida Horejše. Semkli se a z atraktivního herního způsobu pak vylezly individuality, které si možná řekly o přestup na lepší adresu.

Hubník přinese zkušenost, rozvahu, klid. Ale kvalitativní nadstavbu, hladovost a rychlost musejí dodat hráči střední generace v nejlepších letech, to oni by měli Sigmu táhnout. Ne nejstarší borec v kádru. Ti, o kterých se mluvilo jako o talentech, musí konečně stabilizovat svou výkonnost a dorůst v opory.

Navíc pozor – pokud by Hubníkův příchod nakonec znamenal přestup (nebo hostování s opcí) Václava Jemelky do zahraničí a Sigma šla do příští sezony s obranným složením Sladký (28), Hubník (36), Beneš (32), Vepřek (35), průměrný věk hráče by činil 33 let. A to zrovna neslibuje dynamiku a možnost dalšího zlepšení. Přitom už tak mají někteří olomoučtí třicátníci nabitého programu plné kecky.