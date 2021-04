Zvláštní slezské derby: jasný průběh, chybějící emoce. Pro Baník však dobrá zpráva

Měl to být velmi chutný předkrm velkého derby pražských „S“, nakonec to byla spíš oschlá jednohubka z okoralého rohlíku. I prosincový slezský souboj v Opavě se konal bez fanoušků, ale měl náboj a atmosféru do poslední vteřiny tak, jak si regionální souboj žádá. Tentokrát to byl však i přes nepřeslechnutelné fanoušky před stadionem ve Vítkovicích z tohoto hlediska slabý odvar. Nicméně – pro Baník je důležitý fakt, že vydržel být maximálně koncentrovaný a bere tři body.