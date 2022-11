Když vás táhne světové duo. Szczesny a Lewandowski dělají Polsko

Zabořil hlavu do trávníku a utíral si slzy štěstí. Robert Lewandowski ve 34 letech oslavil svou první branku na mistrovství světa v životě. Obral váhajícího stopera o míč a chladnokrevně zakončil.

Poté, co úvodní gól připravil Piotru Zielinskému, zvýšil na 2:0 a dovedl Polsko k výhře nad Saúdskou Arábií. Nejsou to přehnaná slova, protože kapitán nebyl tím, na koho ostatní dřeli a on práci spoluhráčů zúročoval. Bylo to přesně naopak: z jeho výtečné práce těžil tým.

Nejen bilancí 1+1 ukázal útočník Barcelony, že je lídrem, který přesně v utkáních, jako bylo to sobotní, bude rozhodovat. Máte-li v kádru takového borce v komfortním rozpoložení, můžete navzdory nadcházejícímu duelu směle vyhlížet postupové naděje.

Odmyslíme-li totiž největší favority turnaje jako Brazílii či Francii, rozdíly mezi mužstvy jsou mnohdy jen v detailech. Zápas Polsko-Saúdská Arábie byl dokonalým důkazem. Asiaté, vybavení lépe technicky i atleticky, bavili. Jejich akce měly šmrnc, tribuny tleskaly a šílely.

Pozitivním způsobem z parádiček, negativním z chování v koncovce a ve vlastním vápně.

Ve fotbale stále rozhoduje efektivita. A máte-li v kádru nejen Lewandowského, který udělal obě branky, ale i brankáře Wojciecha Szczesného (Juventus), jenž lapil penaltu i dorážku a předváděl skvělé zákroky, jste úspěchu blíž než sice na první pohled zajímavý, nicméně v klíčových činnostech průměrný soupeř.

Otázkou je, zda pouze dva nadstandardní frajeři budou stačit i na soupeře typu Argentiny.