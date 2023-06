Chytil vs. Tijani = komplexnost vs. potenciál. Slavia využije obě posily

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Čech přišel zhruba za čtrnáct milionů korun, Nigerijec za dvojnásobek. Mojmír Chytil s Muhamedem Tijanim si podle veřejnosti mohou překážet, Slavii by stačil jen jeden z nich, slýcháváme. Jak ale využít oba vysoce nadstandardní útočníky a proměnit obrovsky konkurenční prostředí ve vlastní prospěch? Dá se to, byť trenéra Jindřicha Trpišovského čeká pořádná šichta, aby aklimatizace obou nováčků v Edenu trvala co nejkratší dobu. A někdo bude muset upozadit ego.