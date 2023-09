Sadílek je momentálně dál než Král. S ním je reprezentační střed kvalitnější

Michal Sadílek je o rok mladší a kromě Česka nehrál jinde než v Nizozemsku. Zatímco Alex Král pomohl Slavii k titulu, působil v Rusku, Anglii a nyní druhou sezonu v řadě brázdí německou bundesligu v základní sestavě. Nejdřív Schalke, teď Unionu.

A přece je momentálně v mých očích pro potřeby reprezentace vhodnější než Král právě Sadílek. Potvrdilo se mi to v neděli – a ne poprvé.

Krále uznávám, s takovým životopisem a vytížením v kvalitní soutěži ani nelze trenéra Jaroslava Šilhavého kritizovat, že jej využívá. Má s ním z dřívějška dobré zkušenosti, nicméně v poslední době ho Sadílek v nároďáku přerostl.

Střed pole s ním a Tomášem Součkem funguje lépe než bez něj. Je cítit, umí přitvrdit, neposouvá balony jen do stran, hodí se i levá noha. S „kápem“ si vyjdou vstříc, i když typově a postavově jsou úplně jiní. Možná spíš právě proto.

Za měsíc v Albánii by neměl chybět v základní sestavě mladší z bratrské dvojice Sadílků. Už není čas na zkoušení a na vzpomínky na minulost. Šilhavý potřebuje to nejlepší – a to je v tuto chvíli opora Twente.