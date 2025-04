Smetana jako o dvacet let mladší Vrba. Odpočinek je někdy víc než mít rychle nový džob

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Není to tak dávno, co z angažmá do angažmá ukvapeně a nepromyšleně skákal trenérský guru Pavel Vrba, místo aby si odpočinul, nabral síly, zvolil vhodný džob a znovu se ve stoprocentním psychickém i fyzickém módu nastartoval. Teď podobný dojem vytváří o dvacet let mladší Ondřej Smetana. Návrat do Ružomberku, se kterým jel loni celé evropské léto do vyždímání? Zvláštní...