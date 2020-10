Chcete hrát ofenzivní hokej? Záleží, jaké máte centry. Liberec má výhody

Liberec se poslední dvě sezony drží nahoře a i teď začal dobře. Kostra týmu je dlouhodobě pohromadě. Pokud jim odejdou jeden, dva silnější hráči, jsou schopni je nahradit. Typologicky se jim podaří najít vhodného hokejistu, který nahradí odcházející hvězdu. Zajímavé je, že to třeba v danou chvíli není hráč s takovým jménem, ale vyberou si ho na takovou pozici, že by měl zapadnout a ideálně ještě růst.

Proto Liberec vodí do mužstva Radana Lence, Dávida Grígera, Tomáše Rachůnka, což jsou útočníci střední generace pod třicet let. Plus pak postupně zapojuje do kádru hráče z prvoligových Benátek. Když soupisku Liberce projedete, vidíte, jak se tihle kluci zařazují postupně do týmu. V Benátkách postupují od třetí do první lajny. Pak začnou ve čtvrté v Liberci, řeknou si třeba o třetí, když ne, přijde zase někdo z první ligy... Hráči se tam dlouhodobě propracovávají systémem, což je určitě v pořádku.

Výjimečným hráčem Liberce je určitě Michal Birner . To je hokejista, o kterém jsem přesvědčený na sto procent. Strašně mě mrzí, že se nám ho nepodařilo za poslední dva roky začlenit do nároďáku, často měl nějaké zranění. Když získal v roce 2016 s Libercem titul, odešel do Čeljabinsku. Tam to měl hodně těžké, po 12 zápasech skončil a trénoval pak s námi v Litoměřicích. A co jsem viděl? Když k nám přijel třeba nějaký extraligový hráč z Hradce, bylo znát, že je o něco lepší než kluci, co hráli u nás. Ale Michal byl úplně odskočený. A teď nemyslím jen hokejové dovednosti, třeba i pracovní morálkou, tu má neuvěřitelnou.

Když vidíte, v jaké rychlosti a s jakým nasazením je schopen odpracovat trénink?