Pešán se dostal do zvláštní role. Pardubicím se povedla zajímavá věc

Filip Pešán po MS do 20 let zkritizoval práci v klubech

Třinec si před zápasem o první místo se Spartou připadá znevýhodněný, když svoje tři klíčové hráče poslal s reprezentací do Švédska. Soupeř měl mít stejně podle dohody, nakonec do toho vstoupila zranění a únava, takže má Sparta o jednoho hráče v reprezentaci méně. Chápu celou situaci. Z pohledu klubů je to citlivá věc, že se program národního týmu kříží se soutěží.

Můžete si říct, že jde jen o jeden zápas, tak co se tolik řeší. Jenže jde o první místo, je to hodně prestižní souboj, kterému prostě dáváte váhu. Pak je tady ovšem druhá strana: je logické, že reprezentace chce mít teď k dispozici nejlepší hráče. Má tam tedy zase dost mladších hráčů a asi jen trenér Filip Pešán ví, jestli má hokejisty, které potřebuje teď vidět před mistrovstvím světa v akci.

Únorová nominace je vždycky hodně těžká. Hráči, kteří mají drobná zranění, radši zůstanou v klubu a chtějí se soustředit na konec extraligové sezony. My jsme v téhle fázi měli omluvenky taky, vždycky se chce někdo doléčit. Teď bych už jména do nároďáku bral tak, že pojede ten, kdo má aspoň nějakou šanci pro turnaj v Lotyšsku. V podstatě už budujete tým pro akci sezony.

Pešán se dostal z pohledu reprezentačního trenéra do zvláštní role. Je hlavní kouč, všichni to musí respektovat. Je to fakt. Stačí, když ale posloucháte lidi kolem sebe a vnímáte názory, které znějí v médiích. Jako šéftrenér hnutí spíš popudil proti sobě. Říkal, že úmyslně kritizoval práci klubů i Michala Teplého. Jeho úmysl můžeme svým způsobem i chápat. Jen mám pocit, že efekt, který si od toho sliboval, se nesplnil. Cítíte, že kluby se na něj teď dívají víc v negativním světle. Aspoň na mě to tak působí.

Četl jsem, jak říká, že má velkou podporu od kolegů v hokejovém hnutí a jak za ním opravdu stojí. Asi záleží, s kým se baví. Mně nepřipadá, že by