HERTL je lepší než Pastrňák. Je to kandidát na MVP Stanley Cupu | iSport.cz

Pokud Tomáš Hertl nesleví z nasazené válečnické formy, může aspirovat i na MVP Stanley Cupu, což by byl z českého pohledu historický počin. Možná vám to nyní zní jako sci-fi, ale počkejte ještě pár zápasů. Za dva týdny o tom můžeme mluvit jako o jasné záležitosti – český útočník jako horký kandidát na cenu nejužitečnějšího hráče vyřazovací fáze NHL.

Dovolím si tvrdit, že v San Jose už jím je. Bez gólů a nahrávek pražského rodáka by Sharks měli v tuto chvíli dovolenou. Ale vysoká produktivita, to je pouze jedna část celistvého výkonu. Tomáš Hertl svojí pílí, touhou a zanícením vyrostl do role válečníka, jenž je nasazován do všech klíčových a kritických chvil nejdůležitějších střetů.

Když jde o vše, číslo 48 nesmí chybět!

Třeba David Pastrňák se za poslední dvě sezony výrazně zlepšil v defenzivě, ale bavíme se pořád o nastoupené cestě k dokonalosti. To český kolega bostonského medvěda už se absolutní jakosti prakticky dotýká.

Hertl vyrostl v ohromného univerzála, jednoho z nejlepších ligových hráčů na obou stranách hřiště. Gól vám vystřelí odevšad, navíc je výtečný jako clona před soupeřovou brankou, kde schytává jednu pecku do lýtek či do zad za druhou. Naštěstí ho má doma kdo namasírovat… Stal se i vyhlášeným expertem na vhazování.

Posílila i jeho psychika, její enormní výši prokázal při návratech po těžkých zraněních. S tím ruku v ruce stoupá i herní sebevědomí. V týmu postupně přebírá vůdčí roli, nemusí to trvat dlouho a stane se kapitánem souboru.

Také z toho důvodu, jak moc je mezi fanoušky oblíbený. Věčný úsměv, ochota se s příznivci pobavit, plácnout si, to je to, oč tu běží. A během sezony nemá nejmenší problém komunikovat i s českými fanoušky prostřednictvím rozhovorů, vlastních komentářů. Zrovna to Davidu Pastrňákovi schází.