Tah dámou ve Spartě? Klíčové pro klub bude Tonovo představení | iSport.cz

A teď nemám na mysli to vše nablýskané okolo, co Spartu řadilo mezi špičkové extraligové kluby a do širšího okruhu elity evropského společenství. Ve slavném českém klubu fungovalo vše na velmi dobré a vysoké úrovni, tedy až na hokej. Což tahle terapie šokem může změnit.

Asi nikdo nemůže čekat, že právnička a manažerka, jež dříve působila v nejužším vedení České pošty, bude vybírat nové hráče a s koučem Uwe Kruppem stanovovat taktiku proti Olomouci. To by německý kouč asi nebyl rath. Přestože Haberová Snopková pochází z vlivné plzeňské hokejové rodiny, na což odkazují její obě příjmení.

Na BHS jsou evidentně nejcennější kontakty v byznysu a politice, což je pro jakýkoli domácí sportovní klub, který chce čeřit vody, alfou a omegou. Vyloženou nutností.

Klidně se může stát, že nástupkyně Petra Břízy bude celé rudé rodině vyhovovat mnohem víc než její často neklidný a zbytečné dusno rozsévající předchůdce. Všechna čest Petru Břízovi za jeho píli a zanícení v hokeji, nicméně minulé roky (a kroky) ve Spartě prokázaly, že pro sestavení fungujícího teamworku nemá ideální vlohy. Vlohy náčelníka, za nímž všichni jdou. Prostě ne. V lepším případě ne ve Spartě.

Zatím není známo, zda Haberová Snopková bude skutečnou ředitelkou, nebo spíše atraktivním, úsměvavým vykonavatelem pokynů nadřízených ze zákulisí a milou tváří nové Sparty. To ukáže až čas.

Tím se dostáváme k osobě Petra Tona, jehož návrat do Sparty ve světle angažování BHS byl poněkud ve stínu. Jméno bývalého kanonýra zmizelo z holešovické adresy před pěti lety za podivných okolností, tehdy čtyřicetiletému střelci Sparta odmítla prodloužit kontrakt. Svár mezi Tonem a koučem Josefem Jandačem vznikl poté, co hráč odmítl vyrazit na nájezd v play off proti Kometě, neb se necítil. Jandač to nevydýchal a ani vedení se na Tonovu stranu nepostavilo. Sbohem.

Najednou je Ton zpět a všichni vědí, že s prakticky nulovými manažerskými zkušenostmi. Proto říkám, že mnohem větší otazník než nástup Haberové Snopkové je comeback Tonův.

Dlouhodobě deprimovaná Sparta potřebuje nakopnout a do toho přichází klubová legenda. V pořádku. Jenže s mizivými manažerskými zkušenostmi. Petr Ton navíc není žádný drsný loket, spíš hodný milý chlapík s poklidným vystupováním, k němuž razantní rány patřily maximálně mezi mantinely. Ale v saku a košili?

Bude muset přitvrdit, to už je nyní jasné, zároveň by mohl psát jeho vlídný postoj. Pokud tady najde rovnováhu, může to fungovat.

V každém případě, jako prozatímní vítěz rudých novinek mi vychází Uwe Krupp. Robustní kouč získá prostor, jaký si přál mít a větší klid na své vlastní tahy. Jsem si jistý, že Ton nebude jeho ideje bortit a podkopávat, ale společně vytvoří dvojici, která potáhne stejným směrem.

To na začátek není málo. Tak tomu na Spartě totiž nebylo vždy.