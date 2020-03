Je v pořádku, že kluby můžou ukončit smlouvu? ANO. Dohoda dvou stran | iSport.cz

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

POLEMIKA | Kluby si nevymyslely nic, co by nebyla pravda, do kontraktu nevpašovaly tajně nic navíc. Pokud ustanovení, které přinese uplatnění maximálně jednou za sto let, hráč podepíše, musí s ním počítat a nést následky. Je to asi tvrdé, ale férové. Tečka.