Je v pořádku, že kluby můžou ukončit smlouvu? NE. Hlavně ušetřit zlatku | iSport.cz

Smutný pohled na prázdný olomoucký zimní stadion během předkola play off, kam nesměli kvůli novým opatřením na koronavirus dorazit fanoušci • O2 TV SPORT

Zklamaní olomoučtí fanoušci, kteří se nedostali na zápas předkola play off sledovali utkání na mobilech před zimním stadionem • ČTK

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Dav fanoušků se sešel před olomouckým stadionem, do kterého kvůli novým opatřením na koronavirus nebyl vpuštěn • ČTK

Fanoušek, který chtěl vidět svůj tým v předkole play off, se na pokladně dozvídá, že utkání se odehraje bez diváků • ČTK

Lístky na zápas Hradce Králové v předkole play off fanoušci bohužel nevyužijí. Úterní zápas se odehrál bez diváků • ČTK

Fanoušek, který se chtěl dostat na zápas předkola play off, se dozvídá, že utkání bude odehráno bez diváků • ČTK

Oznámení na vchodu olomouckého stadionu, které informuje fanoušky, že se druhý zápas předkola play off hraje bez fanoušků • ČTK

Zlínský bek Jakub Ferenc během zápasu předkola play off • ČTK

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Takhle to vypadalo v Hradci v utkání proti Karlovým Varům • ČTK

Z diváckého hlediska to bylo v Hradci smutné • ČTK

Z diváckého hlediska to bylo v Hradci smutné • ČTK

POLEMIKA | Jak typicky česko-slovenské! Zatímco se svět pere s globální hrozbou nákazy koronavirem a řeší životně důležité otázky, tady manažeři luští, jak hráče odrbat a uškudlit nějakou tu zlatku. Je to trapné, nedůstojné.

Přístup ve vyspělých evropských ligách je opačný. O nic se nestarejte, všechny peníze dostanete. Že už hokejová sezona skončila? Vem to čert, hlavně ať jste zdraví. Své závazky splníme, bez obav.

POLEMIKA Miroslava Horáka | Je v pořádku, že kluby můžou ukončit smlouvu? ANO. Dohoda dvou stran

Hráč celý rok maká za značku na hrudi, pak ne jeho vinou zruší play off a zaměstnavatel ho odkopne. Popravdě ještě dokážu pochopit, když klub vypoví smlouvu hráči, jehož kontrakt končí za šest týdnů posledního dubna a dál s ním do budoucna nepočítá. V ideálním světě bych si však představil dohodu ještě jinak: „Máme smlouvu, hokej se ale nehraje. Sami máme s penězi problémy. Dáme ti polovinu výplaty, platí?“ Nemám námitek.

Jako absolutní fraška mi přijde ukončování kontraktů, které měly platit ještě několik příštích let. To nemá s aktuální situací nic společného. Hráči se nepovedl jeden rok. A že má podepsáno ještě na další dva? Hmm, to ho raději vykopneme. A zadarmo.

Je to jen sprosté využití současné krize a už tak diskutabilního bodu smlouvy.