Vrbatův odchod z Boleslavi? Stačí se držet plánu a klub povalí dál | iSport.cz

Boleslavský kapitán Martin Ševc to schytal od Tomáše Mertla • Michal Beránek (Sport)

Lukáš Kašpar zakončil zápas proti Plzni střelou do odkryté klece • Michal Beránek (Sport)

Býval to klasický scénář. Před startem sezony mívali v Boleslavi enormní chuť a touhu zaválet, zabodovat. Kvalitní hladina na klubovém účtu vábila do týmu hráče zvučných příjmení, o to pak větší rozčarování nezřídka panovalo. Poměr cena výkon vykazoval zlé hodnoty a šéfy bolela hlava. Zase.